Cabo Rojo recibe dos cruceros con más de 5,700 pasajeros; otras tres embarcaciones llegan a Puerto Plata y SD

La terminal turística de Cabo Rojo, en Pedernales. ( CEDIDA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA )

La terminal turística de Cabo Rojo, en Pedernales, recibió este lunes dos cruceros con un total de 5,771 pasajeros, marcando el inicio de las operaciones correspondientes a noviembre en este destino de la región sur del país.

Las embarcaciones que arribaron a la terminal fueron el Independence of the Seas y el Nieuw Amsterdam, según informó la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) mediante una nota de prensa.

La institución destacó que estas operaciones forman parte del desarrollo de Cabo Rojo como destino emergente del turismo de cruceros y de los esfuerzos para diversificar la oferta turística de la República Dominicana.

Llegada de cruceros a otras terminales

La jornada de este lunes también registró la llegada de otras tres embarcaciones a las terminales de Taíno Bay, en Puerto Plata, y San Soucí, en Santo Domingo.

En Taíno Bay atracó el Norwegian Luna, procedente de Miami, Florida, con 3,682 pasajeros y 1,542 tripulantes, así como el MSC World America, también procedente de Miami, con 5,669 pasajeros y 2,109 tripulantes.

Mientras que en la terminal de Sans Soucí, en Santo Domingo, arribó el Crystal Symphony, con 381 pasajeros.

De acuerdo con los datos ofrecidos por Apordom, las cinco embarcaciones movilizaron un total de 15,503 cruceristas durante la jornada, distribuidos entre Cabo Rojo (5,771), Taíno Bay (9,351) y Sans Soucí (381).

Potencial turístico de Cabo Rojo

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro Campos, destacó el potencial de Cabo Rojo para ampliar la oferta turística nacional y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico en Pedernales y las demás comunidades de la región sur.

"Cabo Rojo representa una oportunidad extraordinaria para seguir diversificando el turismo dominicano. La llegada de estas embarcaciones demuestra el interés que despierta este destino y nos compromete a continuar fortaleciendo su infraestructura portuaria, para que cada visitante encuentre una experiencia atractiva y su llegada se traduzca en oportunidades para la gente de Pedernales y toda la región sur", expresó Campos.

La Autoridad Portuaria Dominicana señaló que el desarrollo de Cabo Rojo forma parte de la estrategia de expansión del turismo de cruceros hacia nuevos destinos del territorio nacional, aprovechando sus atractivos naturales y su potencial para complementar la oferta turística tradicional.