República Dominicana busca recuperar el auge del turismo británico de hace dos décadas

De izquierda a derecha: el ministro de Turismo, David Collado; el empresario Frank Rainieri, quien recibió un reconocimiento durante la World Travel Market (WTM) Londres 2026, y su esposa, Haydée Kuret de Rainieri. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

República Dominicana busca recuperar el dinamismo que tuvo el turismo británico a principios de este siglo, cuando las llegadas desde Inglaterra superaban los 200,000 visitantes anuales, mediante nuevas negociaciones con aerolíneas y turoperadores durante la World Travel Market (WTM) Londres 2026.

El mercado inglés alcanzó uno de sus mejores registros en 2006, con 242,559 visitantes, según estadísticas históricas recogidas por Diario Libre. En 2005 habían llegado 217,945 turistas, mientras que en 2007 y 2008 las cifras fueron de 225,157 y 216,130, respectivamente.

Dos décadas después, el Ministerio de Turismo proyecta cerrar 2026 con alrededor de 200,000 visitantes procedentes de ese mercado, que acumuló un crecimiento interanual del 7 % entre enero y septiembre.

En 2025, el país recibió 178,754 turistas extranjeros residentes en Inglaterra, cifra que ascendió a 183,023 al incluir el turismo étnico, según los datos suministrados por Turismo.

Desde 2022, Inglaterra figura como segundo mercado emisor europeo y, al excluir a los dominicanos residentes en el exterior, ocupa el primer lugar por tercer año consecutivo.

Mayor conectividad aérea

La delegación dominicana, acompañada por más de 20 empresas turísticas, sostiene reuniones con representantes de TUI, British Airways y World2Fly para ampliar las conexiones y fortalecer la comercialización del destino.

La oferta de asientos aéreos programados entre noviembre de 2026 y enero de 2027 supera en un 12 % la del invierno anterior.

El ministro David Collado destacó que el objetivo es atraer nuevos visitantes y estimular el regreso de quienes ya conocen el país.

WTM Londres, que se celebra del 3 al 5 de noviembre, reúne a operadores internacionales y constituye una plataforma para recuperar la participación histórica del mercado británico.