España aporta el 14.4 % de la inversión extranjera hacia el país en el primer semestre del año

España se destaca cada vez más como un actor relevante en la inversión extranjera directa del país. ( SHUTTERSTOCK )

Las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y España a lo largo de los años se ha traducido en un mayor valor para la economía, a la vez que se sigue afianzando la vinculación con un socio comercial estratégico en Europa, cada vez más interesado en invertir en suelo dominicano.

En efecto, el país ha recibido un total acumulado de 3,465 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) entre el 2021 y el 2025 solo desde España, una muestra del peso de la nación europea como inversora, que en el 2025 superó por primera vez a los Estados Unidos en un año, con 1,086.1 millones de dólares.

Al primer semestre de este año, las inversiones han continuado hasta alcanzar los 470.6 millones de dólares, representando el 14.4% de los 3,276.5 millones en capitales atraídos en total desde más de 20 países, según los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

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Aunque los flujos de capitales recibidos desde España disminuyeron 144.4 millones de dólares respecto a los 615 millones captados en el primer semestre del año pasado, sigue tratándose de un monto por encima de la media de 400 millones de dólares que el país ha recibido entre enero y junio durante los últimos cuatro años.

En su último comunicado al respecto, la entidad monetaria resaltó la resiliencia de la economía dominicana en la atracción de divisas a través de este segmento.

Esto es particularmente relevante ante un entorno internacional en el que la competencia por atraer nuevos proyectos estratégicos es cada vez mayor, luego de que la inversión extranjera, en general, registrara un crecimiento de 7 %.

Interés en el turismo y las energías renovables

El turismo y la energía son dos de los sectores estratégicos para la captación de inversión extranjera en general, y estos no han pasado desapercibidos para la nación europea.

A inicios de este año, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) destacó que el capital español –tradicionalmente concentrado en el sector turismo– también se ha trasladado hacia el campo de las energías renovables y la conectividad aérea.

A esto se suman sectores complementarios como el comercio, las zonas francas y la industria, que también han sabido concentrar parte de las inversiones españolas.

Presencia en España La posibilidad de seguir estrechando aún más los vínculos con España para el desarrollo de futuros proyectos en conjunto se presenta con la apertura ayer de la tercera Semana Dominicana en España (SEDE), que reunirá a representantes políticos y empresarios de ambos países para impulsar las relaciones comerciales, la inversión y la cooperación. El encuentro servirá de plataforma para que los empresarios españoles sigan contando con una visión más ampliada de la economía dominicana.