Frank Rainieri elogia a David Collado: "Es uno de los ministros de Turismo más trabajadores"

El empresario Frank Rainieri durante su intervención en la apertura del Primer Foro Punta Cana, donde exhortó a los jóvenes dominicanos a trabajar por un mejor país. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE. )

El empresario Frank Rainieri, fundador del Grupo Puntacana, calificó al ministro de Turismo, David Collado, como uno de los funcionarios más trabajadores que han ocupado esa posición y destacó su disposición para escuchar a los empresarios antes de tomar decisiones.

Durante una entrevista realizada este martes en Londres, en el marco de la feria turística World Travel Market (WTM), Rainieri valoró la relación que Collado ha mantenido con el sector privado desde que asumió el Ministerio de Turismo en agosto de 2020.

"Ha habido muchos ministros, déjame decirte, ha habido muchos ministros buenos. Ha habido algunos que, bueno, no han sido tan buenos. Pero él ha sido uno de los más trabajadores", expresó.

Rainieri explicó que el funcionario mantiene contacto frecuente con los representantes de la industria y participa activamente en actividades internacionales para promover la República Dominicana.

"No para. Él me llama: estoy en tal sitio, voy mañana para tal feria. Él está trabajando 24-7 por el turismo", afirmó.

El empresario atribuyó parte de los resultados de la gestión de Collado a su disposición para trabajar con los inversionistas y operadores turísticos.

"El ministro David Collado no hace nada sin ir en alianza con los miembros del sector privado", sostuvo.

La disposición para escuchar

Rainieri recordó que Collado llegó al Ministerio de Turismo sin experiencia directa en la operación de empresas turísticas, pero buscó asesoría entre quienes llevaban décadas trabajando en esa actividad.

A su juicio, esa actitud facilitó la relación entre el Gobierno y el empresariado.

"David ha sido muy humilde", manifestó, al explicar que el funcionario reconoció desde el principio la importancia de escuchar a los profesionales del sector.

El fundador del Grupo Puntacana señaló que Collado se acercó a los empresarios para conocer sus recomendaciones y comprender el funcionamiento de una industria que atravesaba entonces la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.

También recordó que, cuando el funcionario asumió el ministerio, le recomendó participar en la feria turística de Londres para establecer contacto con los operadores internacionales.

Rainieri explicó que consideraba importante que el nuevo ministro comenzara a construir relaciones comerciales desde sus primeros meses de gestión.

El papel de la alianza público-privada

El empresario destacó que la colaboración entre las autoridades y las empresas turísticas fue determinante para la recuperación del sector después de la pandemia.

En ese proceso también reconoció el papel del presidente Luis Abinader, especialmente por las decisiones adoptadas para reabrir los establecimientos hoteleros y recuperar la confianza de los visitantes internacionales.

"David y Luis Abinader jugaron un rol increíble", afirmó al referirse a la respuesta gubernamental durante la crisis sanitaria.

Rainieri insistió en que el desarrollo turístico dominicano ha sido resultado de la participación conjunta del Gobierno y las empresas privadas, una colaboración que, a su entender, se ha consolidado durante la actual administración.

Las declaraciones se producen dos meses después de que Collado reconociera públicamente a Rainieri por su contribución al desarrollo de Punta Cana, durante la exposición comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), celebrada en septiembre pasado.