Abinader busca atraer nuevas inversiones con asamblea de ONU Turismo en RD

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, saluda a la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnuawis, durante un encuentro bilateral en el que abordaron la celebración de la 27.ª Asamblea General del organismo, prevista para 2027 en el país. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader destacó, durante un encuentro bilateral con Shaikha Alnuawis, secretaria general de ONU Turismo, las oportunidades que representa para la República Dominicana la celebración de la 27.ª Asamblea General de ese organismo en 2027 en territorio nacional.

El jefe de Estado manifestó que el encuentro permitirá proyectar la diversidad de destinos turísticos del país, atraer inversiones y fortalecer su posición regional en sostenibilidad, innovación y desarrollo del sector.

El mandatario expresó su entusiasmo por recibir a representantes del turismo internacional, en momentos en que la República Dominicana fortalece su participación en ONU Turismo, organismo en el que ha sido elegida para presidir la Comisión Regional para las Américas durante dos períodos consecutivos.

La celebración de esta asamblea contribuirá, además, a consolidar la posición del país como socio estratégico de la organización y de las naciones de las Américas y el Caribe.

Como parte de esta agenda, la República Dominicana trabaja junto a ONU Turismo en la elaboración de la Política Nacional de Sostenibilidad Turística y la Estrategia Nacional de Sostenibilidad Turística, concebidas como un proyecto piloto de alcance mundial para incorporar criterios de sostenibilidad en la planificación, gestión y desarrollo de los destinos.

La cooperación también contempla iniciativas relacionadas con la conectividad aérea, la resiliencia climática, la asistencia técnica y el fortalecimiento institucional de los destinos caribeños. En la reunión también participó el viceministro de Turismo para la Cooperación Internacional, Carlos Peguero.

Abinader reafirmó el interés del país en ampliar sus capacidades turísticas, captar nuevas inversiones y aprovechar el encuentro internacional de 2027 para compartir experiencias, fortalecer alianzas y generar oportunidades que contribuyan al desarrollo económico y social.

República Dominicana, segundo destino turístico de América Latina

El mandatario resaltó que la República Dominicana se ha consolidado como el segundo destino turístico de América Latina, después de México, y proyectó que este año recibirá más de 12 millones de visitantes, cifra superior a la población nacional, estimada en 10.5 millones de habitantes.

Señaló que estos resultados reflejan el crecimiento sostenido del turismo, considerado uno de los principales motores de la economía dominicana.

Al abordar las perspectivas de expansión del sector, destacó los incentivos fiscales, las facilidades para la inversión y las condiciones equilibradas para el capital nacional y extranjero. También mencionó el programa Burocracia Cero, orientado a agilizar los procesos administrativos y la tramitación de permisos.

"Recibimos más de 5 billones de dólares en inversiones directas cada año. Y parte de eso va a turismo. Así que, con esa serie de condiciones, hemos desarrollado en el pasado y continuaremos a desarrollar en el futuro", manifestó Abinader.

Asimismo, sostuvo que, además de las playas, los paisajes y la infraestructura hotelera, uno de los principales elementos que distinguen al país es la hospitalidad de su población y su disposición para recibir a los visitantes.

Turismo y su vinculación con la Meta RD 2036

Abinader explicó que el turismo desempeña un papel fundamental en la estrategia Meta RD 2036, cuyo objetivo es duplicar el tamaño de la economía nacional.

En ese sentido, enfatizó que el aporte del sector va más allá de los ingresos generados por hoteles, cruceros y aerolíneas, debido a su impacto en otras actividades económicas.

Indicó que el turismo dinamiza la producción agrícola destinada al consumo de los visitantes, el transporte, la construcción, los servicios técnicos, el mantenimiento de infraestructuras y las industrias que suministran bienes y materiales al sector.

Estas actividades, a su vez, generan oportunidades de empleo y aumentan la demanda de productos y servicios nacionales, contribuyendo al crecimiento económico y social de la República Dominicana.