Suscriben acuerdo que fortalece a La Romana como puerto estratégico de cruceros en el Caribe

Firma de acuerdo entre Central Romana Corporation, AIDA Cruises y Costa Cruises presenciado por el ministro de Turismo, David Collado, en Londres. ( FOTO CEDIDA POR CENTRAL ROMANA )

Central Romana Corporation informó este miércoles que suscribió un acuerdo de alianza estratégica con AIDA Cruises y Costa Cruises, ambas pertenecientes a las operaciones europeas de cruceros de Carnival Corporation, durante la feria internacional de turismo World Travel Market (WTM), que se celebra en Londres, Inglaterra.

La empresa dijo que el acuerdo fortalece el posicionamiento de La Romana como puerto base estratégico de cruceros en el Caribe, al proporcionar mayor certidumbre operativa y comercial a largo plazo para la programación de embarcaciones, los vuelos internacionales y el desarrollo de infraestructura.

"Una ventaja fundamental es que Central Romana es propietaria y operadora tanto del Aeropuerto Internacional de La Romana como del Puerto de Cruceros de La Romana, ofreciendo una plataforma integrada de operaciones aéreas y marítimas (fly-and-cruise) que facilita la coordinación de itinerarios, la conectividad aérea y el traslado eficiente de pasajeros", se indica en un documento de prensa.

El acuerdo se sustenta en 30 años de cooperación con Costa Cruises, iniciada en Isla Catalina en 1996, y en 23 años de relación con AIDA Cruises, que estableció a La Romana como puerto base en el Caribe en 2003.

Testimonios oficiales

"Este acuerdo representa un hito importante en nuestra relación de larga trayectoria", expresó Luis Emilio Rodríguez Amiama, director del Aeropuerto y Puerto de Cruceros de La Romana de Central Romana Corporation.

Por su parte, Anika Birkholz, vicepresidenta de Gestión de Ingresos y Capacidad de AIDA Cruises, manifestó que la alianza con Central Romana ha sido fundamental para desarrollar a La Romana como un importante puerto base en el Caribe.

El acuerdo fue formalizado en presencia del ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, quien valoró positivamente la alianza.