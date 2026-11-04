Reconocen a David Collado por su gestión al frente del turismo dominicano

El ministro de Turismo, David Collado, posa con su reconocimiento otorgado Gray Line. ( CEDIDA POR GRAY LINE )

La empresa internacional de servicios turísticos Gray Line World Wide reconoció al ministro de Turismo, David Collado, por su contribución al crecimiento de la industria turística dominicana, durante un acto celebrado en el pabellón del país en la feria World Travel Market (WTM) Londres 2026.

La compañía, que opera en más de 120 destinos y gestiona anualmente más de 24 millones de pasajeros, destacó el impacto de la expansión turística dominicana en las oportunidades de negocio de los operadores internacionales y sus socios locales.

El reconocimiento fue entregado en presencia de Gudrun Thorisdottir, presidenta de Gray Line World Wide; Griffin Hanbury, director ejecutivo de la empresa; Gabriel Subías, consejero delegado de World2Meet (W2M), y Juan Tomás Díaz, socio en República Dominicana de W2M-BDX.

Thorisdottir afirmó que el país se ha consolidado como uno de los destinos más importantes del Caribe y atribuyó a la gestión de Collado la creación de condiciones favorables para la expansión de las operaciones turísticas.

"Es un honor reconocer el trabajo del ministro Collado. La República Dominicana se consolida como un destino clave del Caribe", expresó la ejecutiva.

Por su parte, Hanbury sostuvo que el crecimiento del turismo dominicano ha tenido repercusiones positivas en la red internacional de Gray Line y en las actividades de sus socios comerciales.

Importancia de la colaboración

Juan Tomás Díaz destacó la importancia de la colaboración entre los sectores público y privado para mejorar la calidad de los servicios turísticos, mientras que Gabriel Subías señaló que la expansión del destino dominicano favorece la comercialización internacional, los acuerdos empresariales y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

La distinción se produjo durante la celebración de WTM Londres, una de las principales ferias internacionales de la industria turística, que reúne a turoperadores, agencias de viajes, inversionistas y representantes de destinos de distintos continentes.

La República Dominicana participa en esta edición con una oferta que incluye turismo de playa, lujo, naturaleza, cultura y salud, en procura de ampliar su presencia en el mercado europeo y fortalecer sus relaciones con los principales operadores internacionales.