Turismo busca atraer visitantes a otros atractivos de Higüey fuera de la Basílica

Ronda de negocios orientada a posicionar al municipio de Higüey. ( CEDIDA POR EL MITUR )

El Ministerio de Turismo realizó una ronda de negocios en Higüey con la participación de unos 50 proveedores de servicios y 30 agentes de viajes, con el propósito de promover otros atractivos del municipio más allá de la Basílica Catedral Nuestra Señora de La Altagracia.

La actividad, organizada por la Dirección de Turismo Interno y la oficina de Gestión de Destino de Higüey, reunió a empresas vinculadas con excursiones, gastronomía, alojamiento y actividades de naturaleza.

Durante el encuentro se realizaron más de 200 citas entre los participantes, según informó el Ministerio de Turismo.

Edgar González, director de Turismo Interno, explicó que la iniciativa procura establecer contactos comerciales entre los proveedores locales y los agentes de viajes para incorporar sus servicios a las ofertas que se presentan a los visitantes.

Te puede interesar Abinader busca atraer nuevas inversiones con asamblea de ONU Turismo en RD

También indicó que se aplicaron encuestas para medir el interés comercial y conocer los posibles compromisos de negocios a corto y mediano plazo.

Propuestas de actividades

Entre las propuestas presentadas figuran visitas a fincas de cacao, café, tabaco y chocolate, parques de aventura, excursiones en espacios naturales y alojamientos rurales. Estas actividades se encuentran principalmente en comunidades como Anamuya y Yuma, a unos 15 o 20 minutos del centro de Higüey.

La oferta también incluye excursiones de un día para visitantes procedentes de Santo Domingo y otras localidades, quienes podrían realizar varias actividades en la provincia y regresar a sus lugares de origen sin necesidad de hospedarse.

Entre los establecimientos que participaron en la jornada estuvieron Rancho Amalila, Hacienda Tuko-Eco Adventure Park, Boca de Yuma Adventure, Plantaciones Valentina, Runners Adventures-Monkey Land, Yira Restaurante, Hotel Boutique El Naranjo, Salto Taíno y Café Totao.

Diversificación de la oferta turística

La actividad se realizó en la Universidad Católica del Este (UCADE) y constituye la tercera ronda de negocios organizada por Turismo Interno en destinos emergentes, luego de encuentros similares en Constanza y Jarabacoa.

El reto de diversificar la oferta

La iniciativa busca ampliar las opciones para quienes visitan Higüey, un municipio cuya actividad turística está estrechamente vinculada con la Basílica y las peregrinaciones religiosas.

Con la ronda de negocios, el Ministerio procura que los agentes de viajes incorporen otros atractivos de la provincia a sus paquetes y excursiones. Sin embargo, el comunicado no precisa cuántos acuerdos comerciales se concretaron ni el volumen de negocios que podría generar la actividad.