RD conquista por tercer año consecutivo el Oro como Mejor Destino del Caribe en los Travvy Awards

En los Travvy Awards, República Dominicana alcanzó tres reconocimientos. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

República Dominicana fue reconocida por tercer año consecutivo como el Mejor Destino del Caribe en los Travvy Awards 2026, un galardón otorgado mediante el voto de profesionales de la industria de viajes, que consolida la presencia del país en uno de sus principales mercados emisores.

El reconocimiento de oro, correspondiente a la categoría Best Destination – Caribbean, se suma a los obtenidos en 2024 y 2025. En esta edición, el país también recibió dos premios de plata: Mejor Destino Gastronómico del Caribe y Mejor Oficina de Turismo del Caribe.

La ceremonia de la duodécima edición de los Travvy Awards se celebró en el Greater Fort Lauderdale/Broward County Convention Center, como parte de CruiseWorld, y reunió a representantes de destinos, empresas turísticas, proveedores y asesores de viajes, informó la Presidencia de la República Dominicana en nota de prensa.

Raquel Reyes, directora de la Oficina de Promoción Turística (OPT) de República Dominicana en Orlando, destacó que el premio tiene especial relevancia porque responde a la valoración de los asesores de viajes, quienes recomiendan el destino y conectan a millones de viajeros con el país.

"Este logro es resultado del esfuerzo conjunto del sector público y privado, y nos impulsa a seguir fortaleciendo nuestra oferta y la confianza de quienes apuestan por nuestro destino", destacó Reyes.

Los galardones reconocen tanto el posicionamiento general del país como su propuesta gastronómica y las labores de promoción internacional desarrolladas por su oficina de turismo.

Estrategias de promoción

La distinción se produce en un contexto en el que República Dominicana busca ampliar su oferta más allá del turismo de sol y playa, mediante experiencias vinculadas con la cultura, la historia, la gastronomía, el lujo, la aventura, el golf, el romance y el bienestar.

La información suministrada por la Presidencia destaca que, como parte de esa estrategia de promoción, el Ministerio de Turismo impulsa, junto a sus aliados del sector, la campaña internacional Feel DR: The Land That Has It All, con la que proyecta la diversidad de experiencias que ofrece el destino.

Los Travvy Awards son organizados por TravelPulse, publicación perteneciente a Northstar Travel Group, y figuran entre los reconocimientos dirigidos al sector profesional de viajes. Sus ganadores son seleccionados mediante las votaciones de asesores de viajes.