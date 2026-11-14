Empiezan reprogramar algunos vuelos desde RD hacia EE. UU. pero la normalización será gradual

Las aerolíneas trabajan en la normalización de vuelos entre República Dominicana y Estados Unidos tras problemas de comunicación. ( IMAGEN DE FLIGHT RADAR. )

Las operaciones aéreas entre República Dominicana y Estados Unidos comenzarán a normalizarse gradualmente, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) levantara las restricciones que provocaron cancelaciones y retrasos en los aeropuertos dominicanos durante el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre.

Sin embargo, la recuperación de los itinerarios podría extenderse durante varios días, debido a que las aerolíneas necesitan reubicar aeronaves y tripulaciones que quedaron fuera de sus programaciones habituales.

Por esa razón, se espera que durante este sábado y el domingo continúen registrándose demoras y cancelaciones, aunque las operaciones se vayan restableciendo progresivamente.

En República Dominicana, las interrupciones han afectado los aeropuertos internacionales de Las Américas, Punta Cana y Puerto Plata, con vuelos hacia y desde ciudades como Nueva York, Miami, Boston, Orlando, Newark, Atlanta y San Juan, Puerto Rico.

Las Américas mantiene operaciones afectadas

En el Aeropuerto Internacional de Las Américas, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) reportó cancelaciones de JetBlue, American Airlines, Delta Air Lines y Arajet.

Entre las salidas afectadas figuran los vuelos de JetBlue 590 hacia Fort Lauderdale; 2510, 2110 y 310 hacia Nueva York; 606 a Orlando; 330 y 1630 a Boston, y 1938 hacia San Juan.

También fueron suspendidos los vuelos 1154 y 2171 de American Airlines hacia Miami; el 2362 de Arajet hacia Newark, y el 1863 de Delta hacia Nueva York.

En las llegadas se registraron cancelaciones de JetBlue desde San Juan, Boston y Nueva York; de American Airlines desde Miami; de Delta desde Nueva York, y de Arajet desde Newark.

Las compañías deberán ajustar sus programaciones para restablecer estos servicios y reubicar a los pasajeros afectados. Hasta el último balance disponible, no se había confirmado cuáles de esas operaciones habían sido recuperadas.

Punta Cana también registra cancelaciones

En el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el sistema oficial de información de vuelos del Grupo Puntacana muestra cancelaciones correspondientes al viernes y al sábado.

Entre las operaciones afectadas aparecen vuelos de JetBlue vinculados a Nueva York, Boston, Orlando, Fort Lauderdale y San Juan, Puerto Rico.

También figuran servicios de Delta Air Lines hacia Nueva York; de United Airlines relacionados con Newark y Washington; de American Airlines con Charlotte, y de Arajet con Sanford, Orlando y San Juan.

Puerto Plata reprograma vuelos

En el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, de Puerto Plata, las operaciones afectadas comenzaron a recibir nuevas programaciones.

Aerodom informó que el vuelo 1778 de Delta Air Lines, con destino a Atlanta, fue reprogramado para las 9:00 de la mañana de este sábado.

Asimismo, los vuelos 646 y 647 de Air Transat, correspondientes a las conexiones entre Puerto Plata y Quebec, Canadá, fueron reprogramados para las 11:45 de la noche.

La normalización tomará varios días

La FAA levantó la suspensión nacional de despegues durante la noche del viernes, después de una interrupción provocada por problemas de comunicación en el sistema de control de tránsito aéreo estadounidense.

La medida permitió reanudar las operaciones, pero sus efectos continúan repercutiendo en las conexiones internacionales.

La reorganización requiere que las aeronaves regresen a las rutas programadas y que las tripulaciones estén disponibles para cumplir los itinerarios pendientes.

En consecuencia, la recuperación no será simultánea en todos los aeropuertos ni en todas las compañías.

Los pasajeros con vuelos programados desde o hacia República Dominicana durante el fin de semana deben confirmar directamente con sus aerolíneas los horarios de salida y llegada, así como cualquier cambio en sus reservaciones