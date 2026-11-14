Cancelaciones de vuelos dejan pasajeros atrapados entre Santiago y Santo Domingo

Dos pasajeros duermen arropados junto a sus maletas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) la mañana del sábado 14 de noviembre, una de las terminales más afectadas por las cancelaciones masivas de vuelos desde y hacia Estados Unidos. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Algunos durmieron en el aeropuerto, otros tuvieron que trasladarse a hoteles y muchos se vieron obligados a cambiar sus vuelos. Esta es la realidad de decenas de pasajeros afectados por la suspensión nacional de vuelos impuesta el viernes 13 de noviembre por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), debido a un fallo en el sistema de telecomunicaciones.

Como consecuencia de esta situación, se han producido cancelaciones y retrasos en vuelos de terminales aéreas de todo el mundo, incluida República Dominicana, donde este sábado permanecían numerosos viajeros a la espera de que se reanuden las operaciones para poder completar sus viajes.

Una de las terminales más afectadas en el país ha sido el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que registra la mayor cantidad de vuelos afectados entre los aeropuertos operados por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

De acuerdo con un informe de la Dirección de Comunicaciones de Aerodom, en esta terminal aérea se han registrado 19 vuelos cancelados, de los cuales 12 corresponden a salidas y siete a llegadas.

Entre las aerolíneas impactadas figuran JetBlue, American Airlines, Arajet y Delta. Los vuelos tenían como destinos o puntos de procedencia ciudades como Nueva York, Boston, Miami, Orlando, Fort Lauderdale, Newark y San Juan, Puerto Rico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/14/whatsapp-image-2026-11-14-at-110918-am-79f4635d.jpeg Algunos aviones de distintas aerolíneas no han podido despegar del AILA debido a la suspensión de operaciones aéreas en Estados Unidos. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Uno de los pasajeros varados en el AILA es Diomedes González, quien tenía previsto regresar a Nueva York en un vuelo de JetBlue.

Contó que sus dificultades para volar comenzaron el jueves cuando intentó salir desde Santiago, donde le cancelaron el vuelo. Tras pasar la noche esperando, fue enviado el viernes a Santo Domingo, pero tampoco pudo viajar.

"Llegamos ayer a las 8:00 de la mañana y no pudimos salir. Estuvimos casi toda la noche aquí y hoy estamos otra vez. Nuestro vuelo estaba previsto para las 4:00 de la tarde, pero ya lo pusieron para las 5:00" Diomedes González Pasajero “

González indicó que los inconvenientes le han generado gastos adicionales en hoteles, comida y transporte, además de dos días de trabajo perdidos.

El pasajero explicó que había viajado al país por el fallecimiento de su suegra y que, aunque algunos miembros de su familia lograron regresar a Nueva York, otros todavía permanecen en República Dominicana a la espera de una solución.

Una experiencia similar ha vivido Aide Domínguez Pino, quien viajó a Santo Domingo por una emergencia familiar relacionada con una operación de su madre y tenía previsto regresar a Nueva York el viernes 13 de noviembre.

Según relató, cuando llegó al aeropuerto de Santiago para abordar su vuelo, le informaron que había sido cancelado. Posteriormente, se trasladó a Santo Domingo luego de que le indicaran que había otra opción disponible, pero también fue cancelada.

"Después pusieron otro vuelo para las 9:00 de la noche, lo cancelaron. Pusieron otro para las 4:00 de la mañana y también lo cancelaron. Al final me tuve que quedar durmiendo en un mueble porque el vuelo no salió" contó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/14/whatsapp-image-2026-11-14-at-111252-am-7e17503d.jpeg Muchos de los vuelos con destino a países de Europa y América Latina no se han visto afectados por la suspensión de las operaciones aéreas en Estados Unidos. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Domínguez Pino también manifestó su inconformidad con la atención recibida por parte de la aerolínea, al considerar que no le ofrecieron alternativas para resolver su situación.

Aunque reconoció que la compañía no era responsable del problema que originó las cancelaciones en Estados Unidos, cuestionó la falta de asistencia y comunicación con los pasajeros afectados.

Cambiaron de vuelo

Entre los pasajeros varados en el AILA también está Roberto Santana Milán, quien tenía previsto viajar a Nueva York, pero decidió cambiar su destino por San Juan, Puerto Rico, con la esperanza de poder salir del país.

El pasajero, quien también pasó la noche en el aeropuerto, espera poder abordar un vuelo de JetBlue a las 3:51 de la tarde de este sábado.

Santana Milán manifestó que la aerolínea únicamente le ofreció un cambio de horario y le explicó que el inconveniente respondía a una situación ajena a la compañía.

Otra pasajera, identificada como Maritza, contó que llegó al aeropuerto a las 5:00 de la mañana del viernes para abordar un vuelo de JetBlue previsto para las 10:00, pero su salida fue aplazada en varias ocasiones antes de ser cancelada.

Según explicó, primero le cambiaron la hora para las 2:00 de la tarde y luego para las 4:00, 6:00, 7:00, 8:00 y 9:00 de la noche.

"Pasamos inmigración dos veces... pero nos quedamos aquí", enfatizó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/14/266704ff-6d86-45a0-b808-74466cd5ee24-ae41a55f.jpg Un hombre acostado en el suelo del AILA mira su celular mientras espera la reanudación de su vuelo. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Maritza, quien arribó al país de vacaciones el 10 de noviembre procedente de Nueva York, permanece en la terminal a la espera de abordar un vuelo reprogramado para las 4:00 de la tarde.

En contraste, María Ramona Domínguez relató que, aunque inicialmente se sintió nerviosa y asustada por el percance, decidió mantener su viaje.

El vuelo de la señora, que tenía previsto volar a Miami por American Airlines a las 7:20 de la noche del viernes, fue reprogramado para las 11:20 de la mañana de este sábado.