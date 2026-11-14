Punta Cana mantiene vuelos regulares hacia América y Europa pese a las cancelaciones

Vuelos Aeropuerto Internacional de Punta Cana siguen operando a pesar de restricciones aéreas. ( DARE COLLADO. )

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC) mantiene este sábado 14 de noviembre una amplia programación de vuelos hacia destinos de Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa, pese a las cancelaciones y retrasos provocados por las restricciones impuestas al tráfico aéreo estadounidense.

Entre los vuelos que figuran sin retrasos reportados se encuentran los de Copa Airlines hacia Ciudad de Panamá, Avianca hacia Bogotá y Medellín, United Airlines hacia Washington y WestJet hacia Ottawa.

También aparecen programadas operaciones hacia Miami, Atlanta, Chicago, Nueva York, Toronto, Montreal, Buenos Aires, Lima, Santiago de Chile y Ciudad de México, aunque algunas registran demoras.

Vuelos internacionales desde Punta Cana

Las conexiones europeas incluyen Londres, Madrid, París, Fráncfort y Zúrich, con salidas previstas durante la tarde y la noche.

La programación consultada contempla más de cien salidas durante la jornada, pero esa cifra no equivale a vuelos efectivamente realizados ni garantiza que todos operen puntualmente.

Entre las cancelaciones confirmadas figuran el vuelo B62232 de JetBlue hacia San Juan, Puerto Rico, y el B6168 de la misma aerolínea con destino a Nueva York.

Impacto de las restricciones aéreas

Las alteraciones ocurren después de que las restricciones temporales de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) provocaran suspensiones de operaciones entre República Dominicana y Estados Unidos.

Pese a estos inconvenientes, Punta Cana conserva conexiones internacionales importantes, mientras las aerolíneas ajustan sus itinerarios y recomiendan verificar directamente el estado de cada vuelo antes de trasladarse al aeropuerto.

Fuentes: tableros de salidas de Avionio, Flightera y FlightsFrom, consultados este sábado; información de Diario Libre sobre las cancelaciones del viernes.