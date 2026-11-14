Vuelos entre EE. UU. y RD comienzan a reanudarse; pasajeros siguen afectados por retrasos

Varias personas esperan en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) saber sobre su vuelo. ( LUDUIS TAPIA/ DIARIO LIBRE )

Los vuelos entre Estados Unidos y República Dominicana comenzaron a reanudarse gradualmente tras la suspensión de operaciones dispuesta por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que provocó cancelaciones y retrasos en distintos aeropuertos y dejó a cientos de pasajeros varados.

Sin embargo, el restablecimiento del servicio avanza lentamente, mientras los afectados continúan a la espera de soluciones.

En el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), algunos viajeros denunciaron retrasos, cambios de itinerario y gastos adicionales tras permanecer durante horas en la terminal a la espera de una respuesta de las aerolíneas.

Entre los afectados están Rosa Cifrón y Diomedes González, quienes tenían previsto regresar a Nueva York la noche del jueves, pero tuvieron que posponer el viaje debido a una tormenta invernal que afectaba ese estado. Cuando intentaron reprogramar el vuelo para el viernes, se encontraron con la suspensión de las operaciones.

La espera se extendió hasta este sábado, cuando todavía no tenían certeza sobre la hora en que podrían regresar.

"Mi hija consiguió un vuelo para allá a las 11 de la mañana, pero no había cupo para nosotros. Nos pusimos para las 4 de la tarde y ahora dice que hay un retraso para las 5. Todavía no sabemos a qué hora vamos a llegar", relató Cifrón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/whatsapp-image-2026-11-14-at-210836-fd514e87.jpeg Una fotografíaque muestra monitores con los anuncios de las salidas de aviones en el AILA.

La situación también les ha ocasionado inconvenientes laborales y gastos que no tenían contemplados.

"Tenía compromisos de trabajo y no pudimos llegar a tiempo. Hemos tenido muchos gastos, comida, hoteles, taxis. Todo lo que se mueve aquí es dinero. Es mucha frustración", expresó.

Una experiencia similar vivió Roberto Santana, quien tenía previsto salir del país la tarde del viernes, pero terminó pasando la noche en las instalaciones del AILA a la espera de que le asignaran un nuevo vuelo.

"Prácticamente en el suelo, para no perder el vuelo que tengo hoy, si es que va a salir", contó.

Santana explicó que la incertidumbre fue especialmente difícil porque sus hijos se encuentran en Estados Unidos y durante varias horas no sabía qué ocurriría con su viaje.

Aunque tenía previsto salir este sábado a las 2:00 de la tarde, al consultar las pantallas del aeropuerto encontró que su vuelo acumulaba alrededor de cinco horas de retraso.

"Eso fue desesperante. Todavía no sabemos qué va a pasar", manifestó.

Las Américas, entre los aeropuertos más afectados

El Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) fue una de las terminales más afectadas por la interrupción de las operaciones, al concentrar la mayor cantidad de vuelos impactados entre los aeropuertos administrados por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

De acuerdo con el reporte de operaciones, en esta terminal se registraron 22 vuelos cancelados: 13 salidas y nueve llegadas, como consecuencia de las restricciones en el espacio aéreo estadounidense.

Entre las aerolíneas con operaciones afectadas figuran JetBlue, American Airlines, Arajet, Delta y United Airlines, con vuelos hacia destinos como Nueva York, Miami, Orlando, Boston, Fort Lauderdale, San Juan y Newark.

La situación también alcanzó al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, donde se reportaron 11 vuelos cancelados o afectados por distintas situaciones.

Entre las operaciones afectadas figuran vuelos de Delta, Air Transat, American Airlines y WestJet. Algunos fueron reprogramados para este sábado y domingo, mientras que otros todavía no tenían una nueva hora confirmada.

En esta terminal también se reportaron inconvenientes relacionados con el control del tráfico aéreo en Canadá y la falta de tripulación en Atlanta, además de las cancelaciones vinculadas a las medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses.

Gobierno de EE. UU. descarta un ciberataque

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, descartó que la interrupción estuviera relacionada con un ciberataque y señaló problemas en la infraestructura del sistema de control del tráfico aéreo, que calificó de obsoleta.

Según explicó, el inconveniente se produjo durante trabajos de mantenimiento realizados por un contratista de L3Harris, empresa que presta servicios a la Administración Federal de Aviación.

Las labores consistían en sustituir antiguos cables de cobre por fibra óptica. Sin embargo, durante el proceso se produjo una saturación en el sistema de telecomunicaciones utilizado para el control del tráfico aéreo.

Duffy indicó que las autoridades investigan si lo ocurrido fue consecuencia de un error humano, una falla durante la instalación o la utilización de un equipo defectuoso.

Aunque las operaciones comienzan a recuperar su ritmo, la normalización no ha llegado al mismo tiempo para todos los pasajeros. En los aeropuertos dominicanos todavía persisten los retrasos, los cambios de itinerario y las largas esperas, mientras los viajeros aguardan una confirmación que les permita continuar sus viajes.