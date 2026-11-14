Vuelos desde RD hacia Europa y América Latina no han sido afectados por crisis aérea en EE. UU.

Los vuelos desde República Dominicana hacia Europa y América Latina continúan operando sin alteraciones relacionadas con la suspensión de despegues en Estados Unidos, según informó el Gabinete de Turismo, en medio de las cancelaciones y retrasos registrados en varios aeropuertos dominicanos.

La institución precisó que las restricciones dispuestas por las autoridades estadounidenses afectan las conexiones aéreas con ese país, mientras los servicios hacia destinos europeos y latinoamericanos mantienen sus itinerarios habituales.

La aclaración se produce después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara el viernes 13 de noviembre suspender temporalmente los despegues en Estados Unidos debido a problemas en los sistemas de comunicación del control de tránsito aéreo.

Aunque la medida fue levantada durante la noche, sus efectos continuaron este sábado en República Dominicana, donde las aerolíneas todavía deben reorganizar aeronaves y tripulaciones para restablecer sus itinerarios.

Cancelaciones en aeropuertos dominicanos

Las interrupciones han afectado principalmente las conexiones con ciudades estadounidenses como Nueva York, Miami, Boston, Orlando, Newark y Atlanta.

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) confirmó cancelaciones en Las Américas y Puerto Plata, mientras que el sistema oficial del Aeropuerto Internacional de Punta Cana también registra vuelos suspendidos de JetBlue, Delta, United Airlines, American Airlines y Arajet.

Entre las operaciones afectadas figuran conexiones con San Juan, Puerto Rico, por lo que la información del Gabinete de Turismo sobre la continuidad de los servicios latinoamericanos debe entenderse con esa excepción.

En Puerto Plata, Aerodom informó sobre la reprogramación de vuelos de Delta hacia Atlanta y de Air Transat entre esa terminal y Quebec, Canadá.

La recuperación de las operaciones con Estados Unidos será gradual. Los ajustes necesarios para reubicar aeronaves y tripulaciones podrían extenderse durante varios días, con nuevos retrasos y cancelaciones durante el fin de semana.

Turismo pide verificar los itinerarios

El Gabinete de Turismo exhortó a los turistas y pasajeros dominicanos a comprobar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de trasladarse a las terminales.

También informó que trabaja de manera coordinada con los aeropuertos, las compañías aéreas y las autoridades correspondientes para ofrecer asistencia a los viajeros afectados.

La institución señaló que estas gestiones buscan reducir las dificultades ocasionadas por las interrupciones y facilitar la recuperación de los servicios.

Mientras se normalizan las conexiones con Estados Unidos, la disposición estadounidense no ha supuesto una suspensión general de los vuelos internacionales desde República Dominicana hacia otros destinos.