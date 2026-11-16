Aeropuerto de Punta Cana normaliza operaciones y ya no registra vuelos cancelados

Las operaciones de la terminal aérea se han normalizado, tras las dificultades que provocaron las interrupciones del tráfico aéreo en Estados Unidos. ( DARE COLLADO/DIARIO LIBRE )

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) recuperó la normalidad de sus operaciones este lunes 16 de noviembre, luego de las cancelaciones y los retrasos que afectaron las conexiones aéreas durante el fin de semana.

Las operaciones de la terminal aérea se han normalizado, tras las dificultades que provocaron las interrupciones del tráfico aéreo en Estados Unidos.

La terminal mantiene conexiones con destinos de Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe, mercados que concentran una parte importante de su tráfico internacional.

Las interrupciones del fin de semana

Las dificultades comenzaron el viernes 13 de noviembre, cuando una falla en las comunicaciones de los centros de control aéreo de Estados Unidos obligó a las autoridades estadounidenses a suspender temporalmente los despegues en ese país.

La medida tuvo repercusiones en las operaciones internacionales, incluyendo vuelos con origen y destino en República Dominicana.

Aunque la restricción fue levantada, sus efectos se extendieron durante el fin de semana, debido a la necesidad de reorganizar itinerarios, tripulaciones y aeronaves.

Con la normalización reportada este lunes, la terminal de Punta Cana deja atrás las principales interrupciones ocasionadas por la contingencia aérea.

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