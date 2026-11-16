Entre las consecuencias que ha dejado la cancelación masiva de vuelos debido a un fallo en el sistema de telecomunicaciones de las operaciones aéreas de los Estados Unidos, figuran los gastos adicionales que han tenido que asumir los pasajeros mientras esperan la reanudación de sus viajes hacia sus respectivos destinos.

Para algunos viajeros, la prolongación de su estadía en terminales aéreas, como la del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), ha significado desembolsar miles de pesos en traslados entre el aeropuerto y sus alojamientos, ya sean hoteles o viviendas de familiares, así como en la compra de alimentos, prendas de vestir y artículos de higiene personal.

Uno de los casos es el de John Velásquez, un colombiano que llegó a Santo Domingo junto a su esposa desde Bogotá, para realizar una escala de aproximadamente una hora y continuar hacia Newark, Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Sin embargo, lo que debía ser una breve conexión se ha convertido en una permanencia de cuatro días en el país, luego de que no pudieran abordar el vuelo de Arajet en el que tenían previsto viajar el viernes 13, a las 7:00 de la noche, debido a la suspensión de vuelos impuesta por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).

Velásquez explicó que la aerolínea les asignó un vuelo y alojamiento, pero que, durante el traslado al hotel, su equipaje se extravió. Desde entonces, afirmó que no han recibido respuestas satisfactorias ni sobre la maleta ni sobre la reubicación de su vuelo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/whatsapp-image-2026-11-16-at-125546-pm-fa3f041a.jpeg John Velásquez y su esposa llevan cuatro días esperando el vuelo que lo trasladará a Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Según relató, la situación los ha obligado a trasladarse entre el hotel Coral Costa Caribe y el Aeropuerto Internacional de las Américas en varias ocasiones, pagando aproximadamente 50 dólares por cada trayecto.

Indicó que han realizado entre cinco y seis viajes para intentar resolver el inconveniente, pero además, han tenido que comprar ropa y artículos de higiene personal, debido a que sus pertenencias permanecen dentro de la maleta extraviada.

"Todo eso nos ha costado mucha plata, pero ni siquiera sabemos quién nos va a responder por todo esto", manifestó Velásquez, quien describió como una "tortura" los cuatro días que lleva intentando continuar su viaje.

Miles de pesos en traslados

Otra de las pasajeras afectadas es Marcia Melo, quien tenía previsto regresar a Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, después de pasar unos días de vacaciones en República Dominicana.

La señora contó a un equipo de Diario Libre, que el viernes permaneció alrededor de nueve horas en el aeropuerto y salió del lugar a la una de la madrugada. Posteriormente, su vuelo con JetBlue fue reprogramado para el martes y luego adelantado para este lunes a las 6:00 de la mañana, por lo que regresó al aeropuerto pasada la 1:00 de la madrugada.

No obstante, el vuelo volvió a experimentar cambios y ahora está pautado para salir a las 6:00 de la tarde.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/whatsapp-image-2026-11-16-at-125546-pm-1-920d3358.jpeg Marcia Melo criticó la falta de comunicación de las aerolíneas con los pasajeros (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

"Entiendo que fue un problema a nivel de los Estados Unidos, pero algunas veces uno se siente mal, muy mal, porque no con tiempo le dicen que se cancela todo y uno se tiene que quedar aquí", expresó la señora, quien afirmó que los constantes movimientos de itinerario le han generado múltiples gastos de transportes.

Melo estima que ha desembolsado alrededor de 8,000 pesos en esos desplazamientos entre el Distrito Nacional y el aeropuerto, incluyendo pagos de 2,000 y 3,000 pesos en distintos trayectos.

45 vuelos cancelados De acuerdo con el informe suministrado por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), entre el viernes 13 y el lunes 16 de noviembre fueron cancelados 45 vuelos en los aeropuertos que administra la empresa, de los cuales 23 correspondieron a salidas y 22 a llegadas. En el Aeropuerto Internacional de Las Américas se registraron 34 cancelaciones durante ese período, mientras que las restantes se produjeron en el aeropuerto de Puerto Plata. Aerodom atribuyó las cancelaciones a diferentes factores. Explicó que 32 de los vuelos cancelados estuvieron relacionados con el cierre del espacio aéreo estadounidense y sus efectos; siete, a condiciones meteorológicas adversas; cuatro, por situaciones de control aéreo en Canadá, y dos, por falta de tripulación de Delta Air Lines en Atlanta. Asimismo, el director de Comunicaciones de Aerodom, Luis José López Mena, explicó que las aerolíneas con base en Estados Unidos, particularmente JetBlue, Delta y American Airlines, fueron las que registraron mayores afectaciones. No obstante, indicó que para este lunes se espera que la situación comience a normalizarse y es que, hasta las primeras horas de la mañana, solamente se había reportado una cancelación como consecuencia del efecto dominó provocado por la suspensión de los despegues, correspondiente a un vuelo de JetBlue procedente del Aeropuerto Internacional de Orlando.

Se esperan varios retrasos

A pesar de que la situación ha comenzado a normalizarse, López Mena advirtió que todavía podrían producirse retrasos debido a que las operaciones de las aerolíneas permanecen desorganizadas, con aeronaves y tripulaciones fuera de sus posiciones habituales.

Entre los pasajeros afectados figura María Rosario, quien tenía previsto viajar este lunes a las 11:50 de la mañana desde Santo Domingo hacia Baltimore, con escalas en Miami y Chicago. Sin embargo, su vuelo sufrió un cambio de horario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/whatsapp-image-2026-11-16-at-125545-pm-31b04a1c.jpeg El director de comunicaciones de Aerodom, Luis José Lopez Mena. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

El director de comunicaciones de Aerodom afirmó que al menos 10 viajes podrían experimentar retrasos. Según explicó, recuperar la programación habitual requerirá varios días, debido a que las cancelaciones provocaron un efecto en cadena.

"Actualmente las operaciones están muy dislocadas. Hay aviones y tripulaciones que todavía no están donde tienen que estar y es un proceso que toma varios días", expresó.

Por ello, llamó a los pasajeros a confirmar el estado de sus vuelos con las aerolíneas antes de trasladarse al aeropuerto.