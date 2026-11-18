Natalia Frach y la arquitecta Elisa Ramírez reciben el premio Jaragua por su trabajo arquitecto´nico "Yubarta" en Cayo Levantado Resort. ( CEDIDA POR PIÑERO )

La arquitectura también puede contar la historia de un destino, integrarse a su paisaje y contribuir a preservar aquello que lo hace especial.

Y esa es la visión que distingue a Yubarta, el espacio insignia de Cayo Levantado Resort, que acaba de recibir el Premio Jaragua en la categoría Diseño Arquitectónico Hotelero.

El reconocimiento, entregado durante la primera edición de estos galardones, destaca una propuesta que reúne arquitectura, interiorismo y paisajismo en armonía con la naturaleza y el contexto cultural de Cayo Levantado.

Detrás del proyecto están Bosques Urbanos y Natalia Frach, responsables de su conceptualización, dirección creativa y diseño integral, con la colaboración de la arquitecta Elisa Ramírez en el desarrollo del proyecto y del arquitecto Adolfo Despradel en el desarrollo conceptual del plan maestro.

Más allá de su valor estético y funcional, Yubarta plantea una manera de entender los espacios turísticos: como parte del paisaje y de la identidad del lugar donde se desarrollan. Por eso, su diseño busca establecer un diálogo con el entorno natural y cultural de la isla, en lugar de imponerse sobre él.

Los Premios Jaragua nacen precisamente con la intención de reconocer el talento local y promover una arquitectura vinculada con la identidad cultural, la calidad de vida y el desarrollo sostenible.

En ese contexto, la distinción a Yubarta pone sobre la mesa la importancia de crear espacios que respondan tanto a las necesidades de quienes los visitan como a las características del territorio que los acoge.

Una forma de entender el turismo sostenible

Para Piñero, este premio también representa un reconocimiento a su apuesta por un turismo responsable, en el que la excelencia de la experiencia hotelera vaya de la mano con el cuidado del patrimonio natural y cultural de cada destino.

"En Piñero entendemos que la sostenibilidad debe estar presente en la forma en que concebimos, desarrollamos y gestionamos nuestros proyectos. Yubarta, en Cayo Levantado Resort, representa esa visión: un espacio donde arquitectura, naturaleza e identidad se integran para ofrecer una experiencia con sentido y propósito", expresó Andrés Roselló, Chief Sustainability Officer de Piñero.

El ejecutivo destacó, además, que este reconocimiento confirma que es posible desarrollar propuestas de hospitalidad de alto nivel sin perder de vista el respeto por el entorno.

La compañía busca, en ese sentido, generar valor a largo plazo en los destinos donde opera, al tiempo que promueve el talento local y contribuye a preservar sus particularidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/espacio-en-yubarta-1-e3c12376.jpg Yubarta integra arquitectura, interiorismo y paisajismo en armonía con el entorno natural y cultural de Cayo Levantado. (CEDIDA POR PIÑERO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/espacio-en-yubarta-2-610cfd1a.jpg Yubarta integra arquitectura, interiorismo y paisajismo en armonía con el entorno natural y cultural de Cayo Levantado. (CEDIDA POR PIÑERO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/espacio-en-yubarta-3-163754e1.jpg Yubarta integra arquitectura, interiorismo y paisajismo en armonía con el entorno natural y cultural de Cayo Levantado. (CEDIDA POR PIÑERO) ‹ ›

La propuesta de Yubarta refleja esa filosofía a través de un diseño en el que arquitectura, interiorismo y paisajismo trabajan de manera conjunta.

La intención es que el espacio no sea un elemento aislado dentro del resort, sino que forme parte de la experiencia de Cayo Levantado y propicie una conexión más cercana con su naturaleza e identidad.

Así, el galardón trasciende el reconocimiento a un proyecto arquitectónico. También pone en valor una manera de concebir el turismo en la que diseño, cultura y sostenibilidad se complementan para ofrecer experiencias auténticas, sin perder de vista el lugar que las hace posibles.