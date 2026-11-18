El ministro de Turismo, David Collado, resaltó este miércoles que la visión bajo la cual ha dirigido esa actividad desde el ámbito público es que las riquezas que genera el sector no se quede dentro de "las grandes paredes de los hoteles", sino que pueda permear las comunidades para que sea sostenible en el tiempo.

Collado consideró que el turismo tiene que impactar al comerciante, al artesano, al taxista, "al que vende pan y coco porque al inicio y al final el turismo tiene rostro humano. Nosotros tenemos esa visión".

Al hablar como orador invitado en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), expuso el impacto que genera en varios sectores de la economía un millón de turistas o la construcción de un hotel.

"La llegada de un millón de turistas representa 95,052 empleos, 2,861 millones al producto interno bruto, 691 millones en divisas y 208 millones en impuestos. La distribución del gasto del turista: 1,246 millones se gastan en el país por cada millón de turistas; 62 de cada 100 dólares se gastan fuera del alojamiento, es decir, 768 millones de dólares; alojamiento, el 38 %; comidas y bebidas, el 38 %; transporte y tours, el 14 %; alquiler de vehículos y alojamientos, el 6 %; comercio, industria y otros, un 4 %", destacó.

El funcionario resaltó que el impacto de los turistas permea toda la cadena de valor "aunque no se mide directamente como turismo, bares, restaurantes".

Impacto en otros sectores

De igual forma, detalló el impacto en el sector de la construcción que genera la edificación de un hotel, que asciende a 158 millones de dólares y contribuye con 2,848 empleos durante un año. Además, beneficia a sectores como el ferretero, industrial, transporte, combustibles, la banca, servicios profesionales, entre otros.

"El peso del turismo en la economía: uno de cada cinco dólares que produce la economía dominicana está ligada al turismo y aproximadamente 18 por ciento del PIB (producto interno bruto) en el 2025, directo, indirecto, inducido e inversión; un 8.3 % de aporte directo al sector hoteles, bares y restaurantes", precisó.