El ministro de Turismo, David Collado, realizó este miércoles un recorrido por su gestión al frente de esa institución, en el cual destacó el desarrollo de tres nuevos destinos turísticos, la firma del acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos, además de su trayectoria política.

Al hablar como orador invitado en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), Collado citó como uno de los legados de su administración la creación del destino de Miches, el relanzamiento de Puerto Plata con el proyecto Punta Bergantín y la llegada de cruceristas a Cabo Rojo, en Pedernales.

"Fuimos el único país que, en medio de la pandemia, de la adversidad, del miedo, creó un nuevo destino turístico. A mí me visitó Frank Elías Rainieri con un grupo de jóvenes para presentarme lo que era el desarrollo de Miches y me dijeron estaban en disposición de invertir mil millones de dólares y de inmediato abracé ese proyecto. Este es el destino turístico que se ha construido en el menor tiempo posible y con el mayor éxito", resaltó.

El funcionario citó las más de 2,100 habitaciones que operan en Miches en la actualidad, además de la construcción del hotel de la firma Four Seasons y la permisología para edificar 1,500 nuevos cuartos hoteleros.

De igual forma, relató cómo el atractivo diferente que significa Punta Bergantín contribuirá a revitalizar ese destino del norte del país, afirmando que "no había forma de relanzar a Puerto Plata si no teníamos nuevas habitaciones hoteleras. La verdad es que hemos desarrollado destinos diferentes".

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Por igual, el titular de Turismo mencionó el crecimiento que presenta la terminal de cruceros de Cabo Rojo, ubicada en Pedernales y desarrollada bajo la actual de gestión de Gobierno, la cual dijo se ha convertido en la tercera terminal de ese tipo en el país.

Cielos abiertos y publicidad

El ministro de Turismo señaló la firma del acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos como otro de los logros de su gestión, además de la ratificación de la categoría 1 por parte de la Administración Federal de Aviación Civil de los Estados Unidos (FAA).

Refirió la reducción del gasto en publicidad de Turismo en el extranjero como otro de los avances al frente del ministerio, afirmando que en sus primeros cuatro años gastó lo que se consumía en ese propósito en un solo año.

Vida política

Durante su ponencia ante empresarios y funcionarios, David Collado recorrió también su vida política, resaltando que fue el diputado más votado de la capital, logrando vencer a Pelegrín Castillo y Minú Tavárez Mirabal, citando la aprobación de la Ley de los Emprendedores y un día nacional para estos como sus dos principales logros.

"En el año 2016 llegué a la Alcaldía del Distrito Nacional en lo que parecía un imposible. Hice la misma práctica que tengo como convicción: la transparencia. A mi llegada encontré que la ciudad cobraba 32 millones de pesos, aproximadamente, de basura y de esos solo recibía 18 millones porque lo otro se lo autocobraba la empresa que tenía la responsabilidad del cobro. Inmediatamente y con nuestro estilo cancelamos ese contrato. Dejamos la ciudad cobrando 70 millones de pesos sin darle una comisión a nadie", narró.

Collado citó parte de las obras que realizó durante su paso por la alcaldía, entre ellas el Malecón de Santo Domingo, desde la avenida Abraham Lincoln hasta la Máximo Gómez.