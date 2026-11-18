La Vía Sacra o Bulevar de la Peregrinación representa los siete dolores y las siete glorias de la Virgen María. Detrás, la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE TURISMO. )

El municipio de Higüey, en la provincia La Altagracia, busca fortalecer su posicionamiento como destino de turismo religioso y cultural mediante una oferta que permita a los visitantes conocer su historia, tradiciones y patrimonio, como complemento del tradicional turismo de sol y playa de la región este.

Como parte de esta meta, el Ministerio de Turismo (Mitur), a través de la Dirección de Turismo Interno y en coordinación con la oficina de Gestión de Destino Higüey, organizó un recorrido con periodistas y creadores de contenido para presentar los principales atractivos del centro histórico de la ciudad.

La iniciativa procura diversificar la oferta turística mediante experiencias vinculadas con la fe, la gastronomía, las manifestaciones culturales y el turismo comunitario.

Durante la visita, los comunicadores conocieron la denominada Ruta de la Promesa, un circuito que conecta el Santuario de San Dionisio, la Vía Sacra, el Museo de la Altagracia y la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia.

Un recorrido por la historia y la fe

El recorrido comienza en el Santuario de San Dionisio, uno de los templos marianos más antiguos de América, donde permaneció hasta el siglo XX la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia.

Desde allí, los visitantes pueden desplazarse por la Vía Sacra o Bulevar de la Peregrinación, un espacio peatonal de aproximadamente 800 metros que conecta ambos templos y representa los siete dolores y las siete glorias de la Virgen María.

Otro atractivo es el Museo de la Altagracia Alejandro E. Grullón E., que dispone de seis salas de exhibición permanente dedicadas al patrimonio histórico, artístico y espiritual de la devoción mariana.

El circuito culmina en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, uno de los principales centros de peregrinación del país, que cada 21 de enero recibe a miles de feligreses.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-45517-pm-ca612539.jpeg Vía Sacra o Bulevar de la Peregrinación. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE TURISMO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-45518-pm-d5fb8ae4.jpeg Interior de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE TURISMO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-45517-pm-1-75e5f6d6.jpeg Santuario de San Dionisio, uno de los templos marianos más antiguos de América. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE TURISMO) ‹ ›

Diversificación turística

En un documento de prensa, Turismo dijo que esta experiencia forma parte de Senderos de la Fe, un circuito religioso que incluye destinos de Puerto Plata, La Vega, Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís y Hato Mayor.

Con esta propuesta, el Ministerio de Turismo busca ampliar las alternativas para los visitantes de la región este, promover la participación de las comunidades locales y contribuir a la preservación del patrimonio cultural y religioso.