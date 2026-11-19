Al centro, el ministro de Turismo, David Collado, junto a William Malamud y Francesca Rainieri, vicepresidente ejecutivo y presidenta de la Amchamdr. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El ministro de Turismo, David Collado, destacó el desarrollo de tres nuevos destinos turísticos -Miches, Punta Bergantín y Cabo Rojo- entre los principales logros de sus seis años de gestión, durante una intervención ante la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), en la que también hizo un amplio recorrido por sus dieciséis años de vida pública.

Al comienzo de su exposición, Collado se detuvo en explicar la relación del turismo con el conjunto de la economía dominicana. Mediante ayudas visuales, ilustró las necesidades de abastecimiento y funcionamiento de un hotel de 300 habitaciones, con cantidades específicas de alimentos que consume, el gasto en servicios públicos y los empleos que genera. Con ese ejemplo procuró mostrar cómo la actividad hotelera repercute en la agricultura, el comercio, los servicios y el mercado laboral.

Collado, uno de los principales aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dio por momentos la impresión de estar pronunciando un discurso de despedida ante los empresarios, al repasar su trayectoria desde su elección como diputado en 2010, su posterior paso por la Alcaldía del Distrito Nacional y su llegada al Ministerio de Turismo en 2020.

El tono retrospectivo de la intervención, en la que enumeró los logros que considera más importantes de cada etapa, adquirió una particular connotación por sus aspiraciones presidenciales, aunque no hizo ningún anuncio formal sobre su futuro político.

Diversificación

Durante el almuerzo mensual de Amchamdr, Collado señaló que uno de los principales legados de su administración ha sido la diversificación de la oferta turística dominicana mediante el desarrollo de nuevos polos y la recuperación de destinos tradicionales.

Recordó que, en plena pandemia de COVID-19, recibió la visita del empresario Frank Elías Rainieri, acompañado de un grupo de jóvenes, quienes le presentaron un proyecto para desarrollar Miches con una inversión estimada de mil millones de dólares.

"Fuimos el único país que, en medio de la pandemia, de la adversidad, del miedo, creó un nuevo destino turístico", afirmó.

Collado sostuvo que Miches es uno de los destinos turísticos desarrollados en menor tiempo y con mayor éxito. Actualmente dispone de más de 2,100 habitaciones hoteleras, mientras avanza la construcción de un establecimiento de la cadena Four Seasons y se han otorgado permisos para levantar otras 1,500 habitaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/aa17e9e5-853f-4523-8882-d222fbe4036f-513f0b48.jpg El ministro de Turismo, David Collado, explica la repercusión de la actividad hotelera en la economía del país. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

También resaltó el proyecto Punta Bergantín, concebido para contribuir al relanzamiento turístico de Puerto Plata mediante la construcción de nuevos hoteles y la diversificación de su oferta.

"No había forma de relanzar a Puerto Plata si no teníamos nuevas habitaciones hoteleras. La verdad es que hemos desarrollado destinos diferentes", expresó.

En cuanto a Cabo Rojo, destacó el crecimiento de la terminal de cruceros de Pedernales, desarrollada durante la actual administración y que, según indicó, se ha convertido en la tercera instalación de ese tipo en el país.

Cielos abiertos

Entre los resultados de su gestión, Collado mencionó la firma del acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos, destinado a facilitar las operaciones aéreas entre ambos países, así como la ratificación de la categoría 1 de seguridad aérea por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

También aseguró que su administración redujo considerablemente el gasto en publicidad turística en el extranjero. Según explicó, durante sus primeros cuatro años al frente del ministerio se invirtió en ese concepto una cantidad equivalente a la que anteriormente se gastaba en un solo año.

De diputado a ministro Al repasar su trayectoria política, Collado recordó que fue el diputado más votado de la capital y que en aquella contienda superó a figuras como Pelegrín Castillo y Minou Tavárez Mirabal. De su paso por el Congreso Nacional destacó la aprobación de la Ley de Emprendimiento y la instauración de un día nacional dedicado a los emprendedores. Posteriormente se refirió a su elección como alcalde del Distrito Nacional en 2016, una victoria que, según relató, parecía improbable. Collado sostuvo que la transparencia ha sido una constante de su ejercicio público y puso como ejemplo la decisión de cancelar el contrato de una empresa encargada del cobro por recogida de basura en la capital. Explicó que, cuando asumió la alcaldía, se facturaban aproximadamente 32 millones de pesos por ese servicio, pero el ayuntamiento recibía apenas 18 millones, debido a las comisiones que retenía la empresa contratada. Según afirmó, al finalizar su administración, el cabildo recaudaba 70 millones de pesos sin pagar comisiones a intermediarios.