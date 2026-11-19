El ministro de Turismo, David Collado, aseguró este jueves que antes de que finalice el año presentará un plan para garantizar la sostenibilidad de la industria turística en la República Dominicana durante los próximos diez años.

Al ser consultado, Collado explicó que esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Turismo Sostenible que el Gobierno ha venido desarrollando junto a ONU Turismo. Además, indicó que espera contar con la participación de la secretaria general del organismo, Shaikha Alnuwais, durante el lanzamiento.

"La idea es colocar a la República Dominicana a la vanguardia y como líder en sostenibilidad en toda la región", aseguró el funcionario al ser abordado por la prensa.

Collado evitó ofrecer detalles sobre las acciones concretas que se presentarán durante el lanzamiento de la estrategia.

Estrategia de sostenibilidad

El ministro señaló que la sostenibilidad va más allá de la protección del medio ambiente, pues también se deben considerar los impactos sociales y ambientales de cualquier iniciativa, especialmente en el sector turístico.

Explicó que existe un plan para abordar cada uno de estos aspectos y destacó que la República Dominicana será el primer país de la región en contar con una estrategia de esta magnitud desarrollada junto al organismo internacional.

Abordaje de los plásticos

Al ser preguntado sobre el manejo de los residuos plásticos en la industria turística, Collado recordó que este tipo de medidas requiere el consenso del sector hotelero y de otros actores vinculados a la actividad.

"Los temas de sostenibilidad conllevan sacrificios económicos y entonces, este es el consenso que estuvimos buscando", manifestó.

Indicó que también existe un compromiso con las comunidades y la generación de empleos sostenibles, por lo que las conversaciones "han tomado tiempo". No obstante, aseguró que la estrategia está respaldada por los mejores estándares de la industria turística mundial.

"No hacemos nada con hacer normativas si el sector privado no se compromete a hacerlas, nosotros también debemos estar en la disposición necesarias, las multas que haya que tomar, para que estas medidas se cumplan", insistió.