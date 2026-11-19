El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan Bancalari. ( DARE COLLADO/DIARIO LIBRE )

El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan Bancalari, aseguró este jueves que la industria turística continúa en expansión, con la incorporación de hasta 11,000 nuevas habitaciones entre 2026 y 2028.

Consideró que este ritmo de desarrollo debe incluir la sostenibilidad como un componente fundamental de las inversiones presentes y futuras.

"Cualquier proyecto hotelero que se haga debe tener la sostenibilidad como un eje principal en la inversión que realice", afirmó Bancalari durante la apertura del Foro Sostenibilidad Asonahores de Inversión Turística 2026.

Tras repasar la evolución de la industria desde 1970, Bancalari sostuvo que el turismo en la República Dominicana ya se encuentra "maduro", con una proyección de más de 12 millones de visitantes para este año.

Asimismo, destacó que la actividad representa el 15.9 % del producto interno bruto (PIB) y genera unos 880,000 empleos directos e indirectos.

Impacto económico

A estas cifras se suman 1,300 millones de dólares en inversión extranjera directa atribuidos al turismo durante 2025. Según Bancalari, estos indicadores evidencian la necesidad de preservar los recursos naturales y garantizar la competitividad de los destinos a largo plazo.

En ese sentido, señaló que el desafío consiste en continuar atrayendo inversiones que amplíen la capacidad de alojamiento y diversifiquen la oferta turística, mediante la incorporación de mejores prácticas de eficiencia energética, gestión ambiental y resiliencia.

Acciones de sostenibilidad

Como ejemplo de estas iniciativas, Bancalari destacó el proyecto Four Seasons, que desarrolla Grupo Tropicalia en Miches, cuyo diseño contempla un ahorro energético de aproximadamente un 27 % frente a los estándares nacionales.

"Eso es sumamente importante y eso va desde el diseño de los proyectos hacia adelante", expresó.

También resaltó en Miches el trabajo de ProTortuga, una iniciativa que integra a comunitarios, hoteleros y autoridades, y que ha logrado el nacimiento de 1,200 tortugas, además de monitorear 39 kilómetros de playa.

En Samaná, el Grupo Piñero aprovecha los residuos orgánicos que genera para producir energía y abono destinado a las áreas verdes. La empresa también monitorea más de 45 kilómetros de costa y contribuyó al nacimiento de más de 3,420 crías de tortugas durante el pasado año.

En el caso de Iberostar, resaltó que la medición de los desperdicios alimentarios permitió reducir en un 12 % la cantidad de alimentos utilizados en sus establecimientos, además de impulsar la replantación de más de 20,000 manglares.

"Eso es menos demanda por alimentos", resaltó Bancalari al destacar los beneficios económicos de reducir los desperdicios orgánicos.

Asimismo, citó a la Fundación Grupo Puntacana, que ha trasplantado más de 3,000 corales y desarrolla iniciativas de aprovechamiento de residuos en Punta Cana.

En La Romana-Bayahíbe, señaló que se han destinado inversiones de varios cientos de miles de dólares a la conservación de playas, el reciclaje comunitario y la protección marina.

En Puerto Plata, destacó las inversiones en energías renovables vinculadas a las terminales portuarias Amber Cove y Taíno Bay.

Bancalari insistió en que estas iniciativas deben acompañar el crecimiento de la industria turística.

"No solo hablamos del turismo y hablamos del crecimiento y hablamos de los hoteles, sino también de todo lo que se va haciendo", manifestó.