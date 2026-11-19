El ministro de Turismo, David Collado, valoró el esfuerzo del equipo de trabajo que le ha acompañado a promocionar al destino República Dominicana en escenarios internacionales en los últimos seis años, y los animó a mantener su trabajo pese a los bajos salarios que reciben en la institución.

"Es una asignatura pendiente que tiene el Estado dominicano; de tú pedirle: 'No robes, tienes que ser transparente', pero tú ganas 80,000 pesos y ves aprobarle un hotel de 200 millones de dólares a un empresario", o "lleva la marca de República Dominicana, el marketing" bajo condiciones de un salario de 1,500 dólares, cuando en cualquier empresa privada te pagan el doble o el triple", cuestionó.

Collado ofreció estas declaraciones al ser invitado a ofrecer unas palabras de cierre durante el Foro Sostenibilidad Asonahores de Inversión Turística, en el que el ministro reflexionó sobre la necesidad de que el turismo se base en modalidades que garanticen su sostenibilidad.

El escenario representa la primera vez en la que el funcionario habla sobre este tema en particular, sin referir razones de por qué esto no se ha abordado durante su gestión al frente de ese ministerio.

En ocasiones anteriores, Collado ha resaltado la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Manejo del dinero público Justo ayer, al disertar frente a los miembros de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), Collado fue crítico con el manejo de los recursos públicos. Recordó que uno de las primeras medidas que hizo al frente de su gestión en el 2020 fue "cortar" todos los contratos con agencias de promoción internacional que había con Estados Unidos, Canadá, España, Puerto Rico y Latinoamérica, que sumaban un total de 57 millones de dólares. "En los primeros cuatro años, gastamos lo que se gastaba en un año en promoción en la República Dominicana, y ahí están los resultados. Tengo una convicción firme y contundente de que el respeto al dinero del pueblo dominicano no se puede negociar", zanjó.

El valor de trabajar por el país

Collado comparó las remuneraciones del sector público con las oportunidades económicas que ofrecen las empresas privadas, particularmente en áreas como mercadeo y promoción, donde aseguró que los profesionales pueden recibir salarios dos o tres veces superiores.

Sin embargo, defendió el valor de trabajar para el Estado, al considerar que sus colaboradores contribuyen directamente al desarrollo económico y turístico de la nación.

Indicó que trabajar en el sector privado hace cada vez más rico a un fondo de inversión o a un fondo empresarial, distinto a rendir servicio público.

"Cuando tú trabajas en la marca de tu país, tú estás construyendo un legado para más de 10,800,000 dominicanos, y eso no tiene precio", manifestó entre efusivas ovaciones por parte de los asistentes al foro.

La importancia de la sostenibilidad Pero el ministro de Turismo no solo se refirió a este tema. En su alocución, destacó la necesidad de desarrollar una industria turística cada vez más basada en modalidades sostenibles, reconociendo que la sostenibilidad va más allá de "palabras bonitas" sobre el medio ambiente, sino que es un concepto más amplio que también aborda el impacto sobre las comunidades y el trabajo conjunto con el sector empresarial. Enfatizó que es mucho más relevante cuánto le costaría a la industria no aplicar una modalidad sostenible, antes de preguntarse si este tipo de turismo es, en efecto, rentable. Al respecto, aseguró que logró la aprobación de un préstamo de 70 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para un programa de regeneración de 11 playas a nivel nacional. También recordó que, aunque el sargazo sigue sin tener una "solución real" a nivel mundial, existe un plan piloto entre México y República Dominicana que contemplará fondos no reembolsables para seguir desarrollando estrategias que permitan mitigar su llegada a las playas. En el ámbito social, Collado detalló el remozamiento de la Ciudad Colonial junto al BID, e informó que la etapa de remozamiento será entregada el próximo 15 de diciembre.

Tono de despedida

El ministro también aprovechó su intervención para hacer un balance personal de sus seis años al frente de Turismo, asegurando haber entregado lo mejor de sí mismo en favor del sector, y expresó sentirse "privilegiado" por la oportunidad de representar al país en 122 ruedas de negocios y presentaciones por todo el mundo.

"He entregado lo mejor de mí en estos seis años al turismo de la República Dominicana", afirmó, tras destacar la oportunidad de representar internacionalmente al país.

Collado concluyó su mensaje reiterando su vinculación personal con la industria, incluso fuera de su rol actual.

"Aunque no en el turismo, mi corazón siempre estará aquí", expresó.