El presidente de la República, Luis Abinader, durante su participación este viernes 20 de noviembre en el World Governments Summit, celebrado en Cap Cana. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El presidente Luis Abinader planteó este viernes establecer un vuelo directo de la aerolínea Emirates entre Dubái y República Dominicana, como parte de los esfuerzos para fortalecer las relaciones comerciales, turísticas y culturales con los Emiratos Árabes Unidos.

El mandatario expresó esta aspiración durante la apertura del Diálogo de la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe, que se celebra en Cap Cana, provincia La Altagracia.

Abinader manifestó su interés en trabajar con las autoridades correspondientes y la aerolínea para crear las condiciones que permitan hacer realidad esa conexión.

"Un vuelo directo abriría nuevas posibilidades para el turismo, los negocios y el intercambio cultural", sostuvo.

El gobernante destacó que los Emiratos Árabes Unidos cuentan con experiencia en logística, conectividad, turismo e innovación, áreas en las que identificó oportunidades de cooperación con República Dominicana.

También abogó por seguir consolidando al país como un centro logístico y productivo, mediante la atracción de inversiones, el desarrollo portuario y el fortalecimiento de las zonas francas.

Pide resultados concretos

Abinader instó a los participantes del encuentro a identificar proyectos concretos y establecer mecanismos de seguimiento que permitan cumplir los compromisos asumidos.

"Los gobiernos no estamos para acumular reuniones, declaraciones o fotografías. Estamos para resolver problemas, abrir oportunidades y mejorar la vida de las personas", expresó.

El mandatario reiteró su compromiso de fortalecer las relaciones estratégicas con los Emiratos Árabes Unidos y convertir a República Dominicana en un punto de encuentro entre esa nación y los países de América Latina y el Caribe.

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