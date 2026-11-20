Los trabajos de repavimentación forman parte del programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura del AILA. ( CEDIDA POR AERODOM )

La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó este viernes que inició los trabajos de rehabilitación y repavimentación de las vías de acceso ubicadas frente a la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), labores que se extenderán durante aproximadamente 21 días.

Mediante un comunicado de prensa, la empresa señaló que la intervención abarcará unos 6,200 metros cuadrados e incluirá el retiro del pavimento existente, reparaciones puntuales, la colocación de una nueva capa asfáltica, la reparación de juntas y la renovación de la señalización horizontal.

Aerodom explicó que los trabajos se ejecutarán en cinco etapas, con intervenciones por carriles y en áreas delimitadas, para reducir las afectaciones al tránsito y mantener el acceso a la terminal aeroportuaria.

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Ajustes en la circulación vehicular

Durante las labores se aplicarán ajustes temporales en la circulación vehicular frente a la terminal, por lo que Aerodom recomendó a los pasajeros y visitantes salir con tiempo adicional para llegar al aeropuerto.

Asimismo, exhortó a los conductores a reducir la velocidad en las zonas intervenidas, conducir con precaución y respetar las señales de tránsito y las indicaciones del personal encargado de orientar la circulación.

Aerodom, empresa que forma parte de la red VINCI Airports, indicó que estos trabajos forman parte de su programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura aeroportuaria.