Los vuelos partirán del Aeropuerto Internacional de Las Américas y tendrán siete frecuencias semanales entre ambos destinos. ( CEDIDA POR ARAJET )

La aerolínea dominicana Arajet anunció este viernes el inicio de la venta de boletos para sus nuevas rutas entre Santo Domingo y las ciudades venezolanas de Caracas y Valencia, que comenzarán a operar el 1 y 2 de abril de 2027, respectivamente.

Los vuelos partirán del Aeropuerto Internacional de Las Américas y tendrán siete frecuencias semanales entre ambos destinos.

La conexión con Caracas, a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, contará con cuatro vuelos semanales, los lunes, miércoles, jueves y viernes. La ruta hacia Valencia, cuyo destino será el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, operará los miércoles, jueves y domingos.

La compañía informó que los boletos ya están disponibles con tarifas promocionales de lanzamiento, aunque no precisó sus precios.

Víctor Pacheco Méndez, fundador y presidente ejecutivo de Arajet, destacó la importancia del mercado venezolano y las oportunidades que representa para el intercambio turístico, familiar y comercial entre ambos países.

"Sabemos que existe una gran demanda de conectividad entre nuestros países", afirmó el empresario, quien manifestó su intención de ofrecer alternativas de transporte aéreo a precios accesibles.

Proyecciones de Arajet

Pacheco adelantó que la compañía proyecta incrementar las frecuencias hacia Caracas y Valencia durante 2027 e incorporar conexiones directas entre Venezuela y Punta Cana.

Arajet, que inició operaciones en septiembre de 2022, utiliza Santo Domingo y Punta Cana como centros de conexión para su red de destinos en América. La empresa asegura haber transportado más de cuatro millones de pasajeros desde su fundación.

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