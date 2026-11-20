Aguie Lendor, Nathalie Alvarado, Shaikha Alnuwais, David Collado, Adriana Cisneros, Encarna Piñero y Juan Bancalari en el Foro Sostenibilidad Asonahores de Inversión Turística 2026. ( DIARIO LIBRE/AGUIE LENDOR )

El turismo dominicano se ha encaminado hacia la adopción de prácticas cada vez más resilientes, sostenibles e inclusivas que han incentivado a los inversionistas a aportar a la industria, con un alza de 6 % en la atracción de capitales hacia ese sector solo el año pasado. Sin embargo, existe aún mucho espacio para seguir consolidando la industria en el Caribe.

Si bien el sector continúa desarrollándose, esperando sumar 11,000 habitaciones hoteleras nuevas entre 2026 y 2028, para la secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo (ONU Turismo), Shaikha Alnuwais, el próximo capítulo de la industria tiene que superar solo atraer más visitantes y construir más hoteles, y pasar a "invertir mejor".

En su primera visita a la República Dominicana y a la región del Caribe para participar del Foro Sostenibilidad Asonahores de Inversión Turística celebrado ayer, Alnuwais indicó que el flujo de capitales hacia el sector puede seguir mejorando.

Indicó que, para ello, es imperativo contar con proyectos público privados que estén listos, subrayando que hasta el 60 % de las iniciativas en el Caribe todavía están en fase de conceptualización o diseño, mientras que solo el 20 % de ellas logra culminar.

"Está claro que los inversionistas están ahí y están interesados; pero necesitan proyectos que puedan entregarse (...), ellos no financian ambiciones, necesitan proyectos que estén listos", enfatizó, tras indicar que este es un aspecto que le inquieta porque muestra cuánto potencial está esperando manterializarse en la industria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/19112026-asanahores-de-inversion-turistica-2026-dare-collado8-15cc1f15.jpg La secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo (ONU Turismo), Shaikha Alnuwais, visitó por primera vez a la República Dominicana para participar del Foro de Inversión Turística de Asonahores 2026, dedicado este año a la sostenibilidad. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Proteger las costas

En ese tenor, instó a seguir destinando recursos para proteger y preservar las playas, las costas y los arrecifes como una importante infraestructura natural para el turismo, que genera un valor agregado del 18 % del producto interno bruto (PIB) de todo el Caribe.

Indicó que, a pesar de esto, el Caribe atrajo 16,000 millones de dólares en energía renovable y apenas 2,700 millones de dólares en proteger sus líneas de costa del clima extremo.

"La energía limpia está recibiendo su parte (de las inversiones). Nuestras costas merecen el mismo cuidado", subrayó.

Peso de la industria Tras repasar la evolución de la industria desde 1970, el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan Bancalari, sostuvo que el turismo en la República Dominicana ya se encuentra "maduro", con una proyección de más de 12 millones de visitantes para este año. Asimismo, destacó que la actividad representa el 15.9 % del producto interno bruto (PIB) y genera unos 880,000 empleos directos e indirectos. En su alocución, Bancalari aseguró que cualquier proyecto hotelero nuevo que surja debe tener la sostenibilidad "como un eje principal" en las inversiones que se realicen.

Más que un concepto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/19112026-asanahores-de-inversion-turistica-2026-dare-collado52-2ce9a378.jpg El ministro de Turismo, David Collado, ofreció ayer las palabras finales del evento. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

El ministro de Turismo, David Collado, fue enfático en indicar que la sostenibilidad es más que un concepto vinculado al medio ambiente, ya que debe integrar el desarrollo social y económico de las comunidades donde esta actividad se realiza. "Tiene que ser un compromiso con hechos concretos y palpables", recalcó.

En ese sentido, destacó los esfuerzos de financiamiento realizados en su gestión, como la aprobación de un préstamo de 70 millones de dólares junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para un programa que regenera hasta 11 playas a nivel nacional.

La representante del BID en República Dominicana, Nathalie Alvarado, resaltó la relevancia de este programa para preservar las playas no solo para el disfrute turístico, sino como patrimonio natural de las comunidades costeras.

"Ustedes saben todo lo que pasa en el mundo con las erosiones de playa", respondió a la prensa al respecto. "Cuidar de estas playas es hacer, realmente, una puesta en valor de lo que son, no para los hoteles; para la comunidad, para la sociedad y para los turistas", manifestó.

Además, Collado explicó que hay un plan piloto que se está desarrollando junto a México para investigar las alternativas que permitan mitigar las grandes cantidades de sargazo que llegan a las costas.

Indicó que, si bien aún no existe una "solución real" en todo el mundo sobre cómo combatirlo, existe un fondo que cuenta con nueve millones de dólares aportados desde el sector público y seis millones de dólares desde el sector privado para destinar a esta problemática.

El 15 de diciembre entregan remozada la Ciudad Colonial

Como parte de los esfuerzos que se están generando en el ámbito social, Collado informó lo que implicó todo el proceso de remozamiento de la Ciudad Colonial, que incluyó:

Intervención y ordenamiento de vías públicas, como las calles Duarte , Hostos con José Reyes, 19 de Marzo y Nouel

de vías públicas, como las , Hostos con José Reyes, 19 de Marzo y Nouel Entrega de cuatro autobuses eléctricos para facilitar el acceso de turistas y dominicanos a la Ciudad Colonial

Reparación interna y pintura de más de 130 casas que se encontraban en condiciones precarias

Entrega de los Museos Fortaleza Ozama, Catedral, Alcázar de Colón y de las Atarazanas Reales (MAR).

Asimismo, confirmó que el remozamiento completo está programado para ser entregado el 15 de diciembre.

Reconoce liderazgo del país en la región La secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais, reconoció que la República Dominicana ha gestionado de manera exitosa la recuperación del turismo luego de la pandemia, consiguiendo un flujo turístico hasta un 50 % superior a los niveles previos a la crisis del covid-19 y alcanzando una llegada de visitantes de 8.5 millones solo por la vía aérea el año pasado.