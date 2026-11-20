El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recorre el proyecto junto a una comitiva. ( CEDIDA A DL )

El Gobierno inaugurará el próximo martes 24 de noviembre la terminal de cruceros Port Samaná, en Arroyo Barril, con lo que comenzará a operar el primer proyecto de infraestructura contratado bajo la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas (APP), mediante un acuerdo que permitirá a una empresa privada administrar las instalaciones durante 33 años.

La obra, que transforma el antiguo Puerto Duarte en una terminal turística con capacidad para recibir grandes cruceros, representa una inversión privada inicial superior a 68 millones de dólares.

El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk, confirmó la apertura del proyecto, cuya operación estará a cargo de PDAB Port Investments Sociedad Gestora, S. A., vinculada al Grupo ITM.

El contrato establece que la empresa privada asume el diseño, la rehabilitación, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de las instalaciones, mientras el Estado conserva la propiedad del puerto y las facultades de supervisión.

El acuerdo fue firmado en septiembre de 2023, después de un proceso de adjudicación realizado bajo la legislación de alianzas público-privadas.

Según las estimaciones presentadas por la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) cuando se formalizó el contrato, el Estado recibiría ingresos netos de US$1.75 por crucerista, además de US$0.53 mensuales por cada metro cuadrado arrendado.

Las proyecciones originales calculaban que estos conceptos generarían unos US$115.6 millones durante los 33 años del acuerdo. Se trata de ingresos estimados, sujetos al volumen de visitantes y a las condiciones de operación.

La terminal comenzará sus actividades con la llegada del crucero MSC Opera, que transportará alrededor de 2,000 pasajeros, según informó anteriormente Mauricio Hamui, ejecutivo del Grupo ITM.

Además del muelle, el complejo dispone de una terminal marítima, espacios comerciales y un parque temático inspirado en la cultura, gastronomía y tradiciones dominicanas.

Proyecciones y expectativas

Las autoridades esperan que el proyecto genere nuevas oportunidades para transportistas, guías turísticos, artesanos, restaurantes y otros negocios de Samaná.

Apordom proyecta recibir unos 230,000 visitantes en 2027, alcanzar 540,000 en 2028 y llegar al millón anual en 2030.

Estas cifras representan expectativas de crecimiento y dependerán de la cantidad de cruceros que efectivamente incorporen la terminal a sus itinerarios.

Lugo Risk sostuvo que el modelo permitirá desarrollar infraestructura pública con financiamiento y experiencia del sector privado, manteniendo las responsabilidades de supervisión del Estado.

La inauguración marcará el inicio de la etapa operativa del primer contrato adjudicado bajo la Ley 47-20, cuya aplicación servirá como referencia para otros proyectos de infraestructura que el Gobierno procura desarrollar mediante alianzas público-privadas.

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