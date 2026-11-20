El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, durante su intervención en el Diálogo Regional del World Governments Summit, celebrado en Cap Cana. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, planteó convertir a República Dominicana en un centro de diálogo y cooperación entre América Latina, el Caribe y los Emiratos Árabes Unidos, con el propósito de promover inversiones, intercambiar conocimientos y desarrollar proyectos conjuntos.

El canciller formuló la propuesta durante el cóctel de bienvenida a las delegaciones participantes en el Diálogo Regional del World Governments Summit, celebrado en Cap Cana con la presencia del presidente Luis Abinader.

"Queremos que la República Dominicana sea un corredor de diálogo entre América Latina, el Caribe y los Emiratos Árabes Unidos, donde el conocimiento encuentre a quienes toman decisiones y las ideas encuentren socios para hacerse realidad", afirmó.

Bisonó recordó que la iniciativa comenzó en 2025, cuando el país acogió el primer encuentro regional, y adquirió continuidad mediante un acuerdo firmado en Dubái, en febrero pasado, en presencia de Abinader y del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Agenda de la cumbre

La cumbre, que se desarrolla los días 20 y 21 de noviembre, contempla 35 sesiones y 15 reuniones de alto nivel, con más de 70 expositores, representantes de más de 30 países y 120 empresas e instituciones privadas.

Entre los participantes anunciados figuran los presidentes José Raúl Mulino, de Panamá, y Nasry Asfura, de Honduras; el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

La agenda incluye debates sobre inversión, turismo, inteligencia artificial, seguridad energética, conectividad y futuro del trabajo.

También está previsto un diálogo entre Abinader y Mulino sobre tecnología, comercio e inversión.

Bisonó participará en un panel dedicado al futuro del Sur Global y tendrá a su cargo la apertura de la segunda jornada del encuentro, organizado conjuntamente con el Gobierno dominicano y el Centro de Análisis para Políticas Públicas.