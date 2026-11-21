Ministro de Turismo, David Collado. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Turismo entregó este sábado la remodelación de la isleta ubicada en la entrada del municipio de Salcedo, en la carretera Manolo Tavárez Justo, una obra ejecutada con una inversión de RD$10.2 millones para mejorar el entorno urbano y reforzar la identidad cultural de la localidad.

El ministro de Turismo, David Collado, encabezó la inauguración del espacio, cuya rehabilitación había sido reclamada por residentes del municipio.

Collado afirmó que intervenciones de esta naturaleza, aunque de dimensiones relativamente pequeñas, producen cambios importantes en la imagen de las comunidades y contribuyen a mejorar los espacios de uso público.

"Desde el Ministerio de Turismo tenemos una clara visión de recuperar espacios públicos para disfrute de los residentes y los visitantes", expresó.

El funcionario destacó, además, el potencial turístico de la provincia Hermanas Mirabal y su importancia histórica y cultural para la República Dominicana.

Detalles de la intervención

La intervención abarcó aproximadamente 780 metros cuadrados e incluyó la construcción de caminos, explanadas, escalinatas y rampas, así como la instalación de mobiliario urbano, iluminación, señalización y un letrero de identificación del municipio.

Los trabajos comprendieron también el acondicionamiento de áreas verdes, la adecuación de imbornales y contenes, y mejoras en los cruces peatonales y la señalización vial, destinadas a facilitar la circulación de vehículos y peatones.

Programa de recuperación de espacios

La remodelación forma parte del programa de recuperación y acondicionamiento de espacios públicos que desarrolla el Ministerio de Turismo en distintas localidades del país.

En el acto de entrega participaron autoridades provinciales y municipales, representantes empresariales y miembros de la comunidad.