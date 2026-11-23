Enrique E. De Marchena Kaluche. expresidente de Asonahores. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El crecimiento de la industria turística dominicana y las transformaciones que ha experimentado en los últimos años hacen necesario actualizar la legislación que regula el sector e incluir disposiciones para proteger los derechos de los turistas que consumen la oferta nacional.

Así lo consideró Enrique E. De Marchena Kaluche, pasado presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), quien entiende que el país debe avanzar hacia una legislación especializada que garantice protección a los huéspedes, tanto en los establecimientos hoteleros tradicionales como en otras modalidades de alojamiento.

De Marchena, socio gerente de DMK Abogados y experto en temas turísticos, sostuvo que República Dominicana ha logrado posicionarse como un destino exitoso en la recepción de visitantes, la captación de inversiones y la generación de empleos, pero entiende que el desarrollo alcanzado obliga a prestar mayor atención a los derechos de los consumidores.

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El abogado señaló que la llegada de importantes marcas hoteleras internacionales y su expansión hacia otros segmentos, como el de restaurantes, han transformado la industria y elevado los estándares de calidad, la formación del personal y el acceso a plataformas globales de reservas y comercialización.

Sin embargo, consideró que esos avances deben acompañarse de un marco legal que permita a los usuarios reclamar y recibir protección cuando consumen los servicios turísticos.

Revisión de la Ley 158-01

Al referirse a la Ley 158-01, sobre Fomento al Desarrollo Turístico, De Marchena valoró su impacto durante los 25 años de vigencia, al destacar su contribución a la atracción de inversiones, la entrada de divisas y la generación de empleos directos e indirectos.

No obstante, consideró que las políticas públicas deben revisarse periódicamente, especialmente cuando los sectores que regulan experimentan cambios importantes.

En ese sentido, recordó que la última modificación de esa legislación se produjo en 2013, por lo que entiende que ha transcurrido más de una década sin una revisión que tome en cuenta las transformaciones de la actividad turística a escala mundial.

También cuestionó que, durante administraciones anteriores, los incentivos contemplados en la normativa fueran utilizados para aprobar proyectos que, a su juicio, no correspondían con el espíritu de la ley.

Entre ellos mencionó desarrollos inmobiliarios turísticos sin un componente hotelero o de oferta turística complementaria, para los cuales se aprobaron beneficios fiscales por 15 años.

Afirmó que las exenciones no debían utilizarse para facilitar operaciones de compra y venta de inmuebles que no necesariamente representaban una actividad turística en los términos previstos por la legislación.

Los alojamientos de renta corta

De Marchena también llamó la atención sobre el crecimiento de los alojamientos de renta corta, al considerar que su expansión ha generado una competencia desigual frente a la hotelería tradicional, en un escenario que, según afirmó, carece de planificación y de una regulación especializada para proteger a los huéspedes.

Indicó que algunos proyectos concebidos inicialmente como residenciales han pasado a operar comercialmente mediante el arrendamiento de corta duración, sin que se haya evaluado suficientemente su impacto sobre la hotelería formal.

Según sus estimaciones, este tipo de alojamiento suma aproximadamente 140,000 habitaciones distribuidas en apartamentos, villas y condominios.

Agregó que, de acuerdo con datos del Banco Central, el 34 % de los extranjeros no residentes que llegaron al país por vía aérea durante 2025 se hospedó fuera de los hoteles, principalmente en establecimientos de renta corta.

El jurista sostuvo que esta realidad requiere reglas claras que permitan ordenar la actividad, establecer condiciones para sus operadores y garantizar los derechos de quienes utilizan esos servicios turísticos