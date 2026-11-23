Samaná Port está ubicado en Arroyo Barril. ( PUBLICADA POR AUTORIDAD PORTUARIA EN X )

El Gobierno inaugurará este martes la terminal de cruceros Port Samaná, en Arroyo Barril, con lo que comenzará a operar el primer proyecto de infraestructura contratado bajo la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas, mediante un acuerdo que permitirá a una empresa administrar las instalaciones durante 33 años.

La obra, que transforma el antiguo puerto Duarte en una terminal turística con capacidad para recibir grandes cruceros, representa una inversión privada inicial superior a 68 millones de dólares.

El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, Andrés Lugo Risk, confirmó la apertura del proyecto, cuya operación estará a cargo de PDAB Port Investments Sociedad Gestora, vinculada al Grupo ITM.

El acuerdo fue firmado en septiembre de 2023, después de un proceso de adjudicación realizado bajo la legislación de alianzas público-privadas.

Según estimaciones presentadas por la Autoridad Portuaria Dominicana cuando se formalizó el contrato, el Estado recibiría ingresos netos de 1.75 dólares por crucerista, además de 0.53 centavos de dólar mensual por cada metro cuadrado arrendado.

Las proyecciones originales calculaban que estos conceptos generarían 115.6 millones de dólares durante el acuerdo