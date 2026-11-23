El Aeropuerto Internacional de Punta Cana implementará operación segregada para mejorar la seguridad y gestión aérea ( ARCHIVO. )

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana comenzará a operar sus dos pistas de aterrizaje bajo un esquema que separará las llegadas y salidas de aeronaves a partir del próximo 30 de noviembre, como parte de una reorganización del espacio aéreo dominicano anunciada este lunes por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

Su director, Igor Rodríguez, explicó que esta modalidad, que se implementará por primera vez en el país, busca fortalecer la seguridad operacional y responder al volumen de vuelos que recibe la principal terminal aeroportuaria turística de la República Dominicana.

"Por primera vez en la República Dominicana, va a haber una organización de todo el espacio aéreo, para que en Punta Cana haya un aeropuerto segregado, con sus pistas de llegada y salida", expresó el funcionario.

Durante su participación en la rueda de prensa del Ministerio de Turismo, Rodríguez destacó que Punta Cana acumuló 70,113 operaciones aéreas entre enero y octubre de este año, un volumen que representa un reto para las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de la navegación aérea.

El funcionario indicó que la medida ha requerido trabajos técnicos de reorganización y que el nuevo esquema fue comunicado a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Asimismo, señaló que la segregación de las pistas forma parte de los estudios que presentará el país durante una conferencia internacional de aviación.

Crecen las operaciones aéreas

El anuncio se produce en un contexto de crecimiento de la actividad aeronáutica dominicana, que acumuló 187,851 operaciones entre enero y octubre del 2026, de las cuales 93,073 correspondieron a llegadas y 94,778 a salidas.

Solo en octubre se registraron 16,334 operaciones aéreas, que movilizaron 1,398,696 pasajeros, según las estadísticas presentadas por el IDAC.

Rodríguez recordó que durante el 2025 se realizaron más de 216,000 operaciones aéreas y proyectó que el país podría superar esa cantidad al cierre del presente año.

También estimó que el movimiento de pasajeros podría superar los 20 millones al cierre de este año, tomando en cuenta que ya se registra la movilización de 17,444,986 pasajeros en los primeros diez meses de este año, y considerando el comportamiento esperado para noviembre y diciembre.

Pedernales recibirá su primer aeropuerto en 2027

En materia de infraestructura, anunció que el aeropuerto de Cabo Rojo, en Pedernales, recibirá su primera aeronave en febrero del 2027.

Aseguró que el IDAC realizará el próximo año su mayor inversión en sistemas tecnológicos para reforzar la seguridad de las operaciones aéreas.