República Dominicana recibió más de 10 millones de visitantes entre enero y octubre con crecimiento en turismo aéreo y cruceros . ( JOLIVER BRITO. )

La República Dominicana dio la bienvenida a 10,043,476 visitantes entre enero y octubre de 2026, para un crecimiento de 8.2 % respecto al mismo período del año pasado y hasta 10.5 % por encima del acumulado de 2024, conforme con las cifras presentadas por el Ministerio de Turismo (Mitur).

De esta cantidad, 7,760,625 fueron turistas que ingresaron al país por vía aérea, un crecimiento interanual de 8.3 %, mientras que los 2,282,851 restantes correspondieron a cruceristas que llegaron por las distintas terminales marítimas, para un incremento de 7.9 % respecto al mismo período de 2025.

El ministro de Turismo, David Collado, celebró este incremento, enfatizando que se alcanzó, en tan solo diez meses, un flujo turístico similar a la meta país de superar los 10 millones de visitantes en el 2023. Para ese período, las llegadas totalizaron los 10,317,963.

Con estos resultados, Collado indicó que el turismo dominicano "no tiene ningún indicio" de que no vaya a terminar (en una posición) fuerte al cierre de 2026.

Llegadas aéreas

Solo en octubre, el país recibió 812,640 visitantes, un crecimiento de 17.6 % respecto a los 691,073 registrados durante el mismo mes de 2025, para un alza de 121,567 llegadas adicionales.

El desempeño también superó los resultados de octubre de 2024, cuando se contabilizaron 719,849 visitantes.

Llegadas por aeropuertos

Durante octubre, el aeropuerto de Punta Cana encabezó la recepción de turistas al país, con 381,699 pasajeros, equivalentes al 60 % de las llegadas aéreas, seguido por Las Américas, con 149,374 (24 %), y el Cibao, con 66,655 (11 %).

Puerto Plata recibió 19,878 turistas (3 %); Samaná, 3,942 (1 %), y La Romana, 3,875 (1 %). Los demás aeropuertos contabilizaron 1,619 pasajeros.

En términos interanuales, Punta Cana creció 8 %; Las Américas, 4 %; Puerto Plata, 5 %, y Samaná, 198 %. En contraste, el Cibao disminuyó 4 % y La Romana, 20 %.

Cruceros superan los 2.3 millones

Entre enero y octubre de 2026, la República Dominicana recibió 2,282,851 cruceristas, frente a los 2,115,262 registrados durante igual período del año anterior.

Esto representa un crecimiento interanual de 7.9 %, equivalente a 167,589 pasajeros adicionales. En comparación con 2024, cuando llegaron 2,106,738 cruceristas, el incremento fue de 8.4 %.

Frente a 2019, cuando se contabilizaron 836,990 cruceristas durante los primeros diez meses, las llegadas aumentaron 172.7 %.

En octubre se registraron 185,598 cruceristas, frente a los 98,051 recibidos durante el mismo mes de 2025. El incremento fue de 89.3 %, equivalente a 87,547 pasajeros adicionales.

Puertos concentran las llegadas

Amber Cove encabezó la recepción de cruceristas durante octubre, con 82,086 pasajeros, equivalentes al 44 % del total mensual. Esta terminal registró un crecimiento interanual de 144 %, contando con 19 operaciones.

Le siguió Taíno Bay, con 75,476 cruceristas, una participación de 41 % y un aumento de 73 % respecto a octubre de 2025, también con 19 operaciones.

Cabo Rojo recibió 20,414 cruceristas, equivalentes al 11 % del total, con un crecimiento interanual de 46 % y cinco operaciones.

En La Romana desembarcaron 5,726 cruceristas, un 12 % más que en octubre de 2025, mientras que Santo Domingo recibió 1,896 pasajeros, para un incremento interanual de 24 %.