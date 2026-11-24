A 50 años de que el puerto Duarte iniciara sus operaciones, Arroyo Barril vuelve a conectarse con el mundo con la llegada del MSC Opera, una embarcación que arribó este martes con alrededor de 2,045 cruceristas y que marca el inicio de una nueva etapa para el desarrollo turístico y económico de la provincia de Samaná.

Con la llegada de la embarcación quedó inaugurado Port Samaná, el primer proyecto de infraestructura contratado bajo la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas (APP), desarrollado por ITM Group con una inversión de aproximadamente 90 millones de dólares, superior a los 68 millones contemplados inicialmente.

La infraestructura, inaugurada por el presidente Luis Abinader, transforma el antiguo puerto Duarte en una moderna terminal turística con capacidad para recibir embarcaciones de hasta 5,800 pasajeros, a la que se incorporarán instalaciones recreativas, comerciales y gastronómicas.

Los trabajos de construcción comenzaron en junio de 2025, como parte de un contrato suscrito en septiembre de 2023 que otorga a PDAB Port Investments Sociedad Gestora, vinculada a ITM Group, la administración de las instalaciones durante 33 años.

De acuerdo con las estimaciones originales de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), el Estado percibiría ingresos netos de 1.75 dólares por cada crucerista, además de una contraprestación mensual por cada metro cuadrado arrendado. Ambos conceptos generarían alrededor de 115.6 millones de dólares durante la vigencia del contrato.

Inversión y financiamiento

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, informó que la entidad financiera otorgó un financiamiento de 44.4 millones de dólares para el desarrollo de la infraestructura, además de una línea de crédito de un millón de dólares para capital de trabajo.

"La llegada de visitantes dinamizará el comercio, el transporte, los restaurantes y otros servicios turísticos, llevando los beneficios de esta inversión a la gente", expresó Aguilera.

Con Port Samaná, los financiamientos aprobados por Banreservas a ITM Group para el desarrollo de terminales de cruceros, incluidas las de Taíno Bay, en Puerto Plata, y Port Cabo Rojo, en Pedernales, superan los 114 millones de dólares.

Aguilera destacó, además, la participación de Fiduciaria Reservas en el proyecto y señaló que la cartera de financiamiento al sector turístico de la entidad bancaria supera los 61,000 millones de pesos.

Proyecciones y nuevas instalaciones

El director ejecutivo de ITM Group, Mauricio Hamui, informó que la terminal prevé recibir 10,000 cruceristas durante lo que resta de 2026, unos 230,000 en 2027 y 540,000 en 2028, con la expectativa de alcanzar el millón de visitantes en 2030.

Entre las navieras que han comenzado a confirmar sus operaciones figuran Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Virgin Voyages y MSC Cruceros.

Hamui explicó que todavía quedan pendientes algunas fases del proyecto, entre ellas la construcción de un parque temático, cuya finalización está prevista en un plazo de tres a seis meses.

"También estamos haciendo la ciudad turística de Samaná, de Arroyo Barril, que va a estar conectada al puerto para que los artesanos puedan ahí vender sus artesanías, se venda gastronomía y todos los servicios", indicó.

El empresario adelantó que trabajan para convertir a Samaná en un puerto base (homeport), modalidad que permitiría a los pasajeros iniciar y finalizar sus itinerarios de cruceros en la provincia.

"Este sueño nace de tres ejes: de la integración con la comunidad, del desarrollo sostenible y de la armonía que va a tener la industria de cruceros con el pueblo de Arroyo Barril", manifestó.

Impacto en la economía regional

El presidente Luis Abinader destacó la coordinación entre las instituciones gubernamentales, las autoridades locales y las comunidades para materializar el proyecto, cuya planificación comenzó en octubre de 2020.

"Se va a convertir en uno de los motores económicos de esta región", afirmó el mandatario al referirse al impacto que tendría la llegada de cruceristas.

Abinader resaltó las oportunidades que representa la terminal para destinos como el Salto El Limón, Las Terrenas, Sánchez y el Parque Nacional Los Haitises, entre otros.

Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, destacó la importancia del turismo de cruceros para continuar posicionando a la República Dominicana como un referente regional en esta industria.