El presidente Luis Abinader entrega parte de la cinta a Lucía Javier, conocida como "Dominicana". ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Las playas dominicanas cautivan con su gran belleza a los millones de turistas que visitan el destino cada año. Ayer, las incomparables costas del nordeste no fueron la excepción, al captar la atención de los más de 2,045 cruceristas que arribaron a Arroyo Barril.

Leander vino desde Filipinas sin haber escuchado antes nada sobre la República Dominicana. Sin embargo, al desembarcar, el joven expresó su emoción por visitar el país y conocer su cultura.

"Es un honor y un placer ser parte de este primer crucero. Desde la entrada se ve que es un país muy hermoso, por lo que estoy entusiasmado por explorar las otras partes del puerto", expresó.

De igual forma, el ciudadano austriaco Thobias manifestó su alegría al decir: "La estación es hermosa y todo es precioso. Esperamos disfrutar de la playa, las palmeras y el clima".

Ayer, Arroyo Barril volvió a conectarse con el mundo, con la llegada del MSC Opera, una embarcación cuyo arribo marca el inicio de una nueva etapa para el desarrollo turístico de la provincia.

Con este acontecimiento quedó inaugurado Port Samaná, el primer proyecto de infraestructura contratado bajo la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas (APP), desarrollado por ITM Group, con una inversión de aproximadamente 90 millones de dólares.

El proyecto transformó el antiguo puerto Duarte en una moderna terminal turística con capacidad para recibir embarcaciones de hasta 5,800 pasajeros, a la que se incorporarán instalaciones recreativas, comerciales y gastronómicas.

El Gobierno estima que la nueva terminal de cruceros generará 1,000 empleos directos y más de 3,000 indirectos.

Impacto en la economía regional

Durante su participación en el acto de apertura, el presidente Luis Abinader destacó la coordinación entre las instituciones gubernamentales, las autoridades locales y las comunidades para materializar el proyecto, cuya planificación comenzó en octubre de 2020.

"Se va a convertir en uno de los motores económicos de esta región", afirmó el mandatario, al referirse al impacto que tendría la llegada de cruceristas.

El gobernante precisó que Port Samaná proyecta recibir 250,000 cruceristas en 2027, más que duplicar esa cantidad en 2028, con 540,000 visitantes, y alcanzar un millón de turistas en 2030. Según el mandatario, la terminal se convertirá en uno de los motores económicos no solo de Arroyo Barril, Sánchez y Samaná, sino de toda la región.

Abinader también resaltó las oportunidades que representa la terminal para destinos como El Salto del Limón, Las Terrenas, Sánchez y el Parque Nacional Los Haitises, entre otros.

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, subrayó la importancia del turismo de cruceros para seguir posicionando a la República Dominicana como un referente regional en esta industria.

Asimismo, resaltó el crecimiento del sector al señalar que, cuando el presidente Abinader asumió el Gobierno, el país recibía 986,000 cruceristas y que este año finalizará con poco más de tres millones de visitantes por esta vía.

Collado informó que el Gobierno ha invertido más de 2,000 millones de pesos en la provincia de Samaná. Entre estas inversiones figuran 600 millones de pesos en el malecón de Samaná, más de 200 millones en el rescate de playa Las Galeras y 250 millones en la recuperación de Pueblo de los Pescadores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/b0623489-d891-4125-8cb7-1aa4452c124f-9fa257d5.jpg La nueva terminal portuaria en Arroyo Barril, Samaná. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Agregó que se invirtieron 80 millones de pesos en el asfaltado de Arroyo Barril y que actualmente se ejecutan obras adicionales por 100 millones de pesos para estos fines, como parte de la planificación orientada a garantizar que los destinos turísticos sean acogedores.

Inversión y financiamiento

En tanto que, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, informó que la entidad financiera otorgó un financiamiento de 44.4 millones de dólares para el desarrollo de la infraestructura, además de una línea de crédito de un millón de dólares para capital de trabajo.

"La llegada de visitantes dinamizará el comercio, el transporte, los restaurantes y otros servicios turísticos, llevando los beneficios de esta inversión a la gente", expresó Aguilera.

Con Port Samaná, los financiamientos aprobados por Banreservas a ITM Group para el desarrollo de terminales de cruceros, entre ellas Taíno Bay, en Puerto Plata, y Port Cabo Rojo, en Pedernales, superan los 114 millones de dólares.

Aguilera destacó, además, la participación de Fiduciaria Reservas en el proyecto y señaló que la cartera de financiamiento al sector turístico de la entidad bancaria supera los 61,000 millones de pesos.

Proyecciones y nuevas instalaciones

El director ejecutivo de ITM Group, Mauricio Hamui, informó que Port Samaná prevé recibir 10,000 cruceristas durante lo que resta de 2026, unos 230,000 en 2027 y 540,000 en 2028, con la expectativa de alcanzar el millón de visitantes en 2030.

Entre las navieras que han comenzado a confirmar sus operaciones figuran Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Virgin Voyages y MSC Cruises.

Hamui explicó que aún quedan pendientes algunas fases del proyecto, entre ellas la construcción de un parque temático, cuya finalización está prevista en un plazo de entre tres y seis meses.

"También estamos haciendo la ciudad turística de Samaná, de Arroyo Barril, que va a estar conectada al puerto para que los artesanos puedan ahí vender sus artesanías, se venda gastronomía y todos los servicios", indicó.

El empresario adelantó que se trabaja para convertir a Samaná en un homeport o puerto base, modalidad que permitiría a los pasajeros iniciar y finalizar sus itinerarios de cruceros en la provincia.

"Este sueño nace de tres ejes: de la integración con la comunidad, del desarrollo sostenible y de la armonía que va a tener la industria de cruceros con el pueblo de Arroyo Barril", manifestó.

Los trabajos de construcción comenzaron en junio de 2025, como parte de un contrato suscrito en septiembre de 2023 que otorga a PDAB Port Investments Sociedad Gestora, vinculada a ITM Group, la administración de las instalaciones durante un período de 33 años.

De acuerdo con las estimaciones originales de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), el Estado percibiría ingresos netos de 1.75 dólares por cada crucerista, además de una contraprestación mensual por cada metro cuadrado arrendado. Ambos conceptos generarían alrededor de 115.6 millones de dólares durante la vigencia del contrato.

Modelo de APP

Por otro lado, el titular de la Dirección General Alianzas Público-Privadas (Dgapp), Andrés Lugo, resaltó la importancia de Port Samaná como resultado del modelo de alianzas público-privadas establecido en el país.

Explicó que este tipo de asociaciones estratégicas permite articular las capacidades del Estado y la inversión privada para desarrollar infraestructuras de gran potencial.

Mientras que, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Alejandro Campos, señaló que Port Samaná es la séptima terminal de cruceros del país y que cuatro de ellas han sido inauguradas por el presidente Luis Abinader.

Transformación histórica

La inauguración de Port Samaná representa la transformación de una infraestructura con una importante trayectoria portuaria. Durante la década de 1970, el puerto Duarte fue escenario de diversas actividades marítimas y de la llegada de cruceros.

El proyecto contempló la rehabilitación y adecuación de las instalaciones portuarias, mejoras en el muelle y las áreas de atraque, así como la habilitación de espacios comerciales y recreativos y la prestación de servicios complementarios para los visitantes.

En la ceremonia, que concluyó con el corte de cinta y el acto de botadura, estuvieron presentes los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; de Administración Pública, Sigmund Freund; de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez; y de Salud Pública, Víctor Atallah.

También asistieron el vicepresidente ejecutivo sénior de Negocios del Banco de Reservas, Ysidro García; el comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Crisóstomo Martínez; la presidenta del Consejo de Administración de Apordom, Julia Muñiz Suberví; el senador de Samaná, Pedro Catrain; la gobernadora provincial, Teodora Mullix; y el director de la junta del distrito municipal de Arroyo Barril, Luis Felipe Fermín, entre otras autoridades e invitados.