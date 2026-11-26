El presidente de la Asociación de Hoteles La Romana-Bayahíbe (AHRB), Andrés Fernández. ( CEDIDA POR LA ASOCIACIÓN DE HOTELES LA ROMANA-BAYAHÍBE (AHRB) )

Bayahíbe y La Romana registraron los mayores niveles de ocupación hotelera del país durante los primeros diez meses de 2026, con tasas de ocupación abierta de 91.5 % y 87.4 %, respectivamente, según cifras del Ministerio de Turismo.

Entre enero y mayo, ambos destinos mantuvieron niveles de ocupación de entre el 90 % y el 92 %, también los más altos del país durante ese período.

A este desempeño se suma la ampliación de las operaciones de cruceros. Desde el 16 de noviembre, MSC Cruises opera salidas semanales desde La Romana, que se mantendrán durante todo el año y ampliarán las conexiones del destino con el mercado internacional de cruceristas.

Los datos fueron compartidos por el presidente de la Asociación de Hoteles La Romana-Bayahíbe (AHRB), Andrés Fernández, durante el encuentro anual de la entidad con representantes de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur).

Acuerdos para las operaciones de cruceros Fernández destacó los acuerdos suscritos por Central Romana con AIDA Cruises y Costa Cruceros, con una vigencia de diez años, orientados a consolidar el puerto de La Romana como base de operaciones de cruceros. A su juicio, estas iniciativas representan nuevas oportunidades para los sectores vinculados al turismo, entre ellos la actividad portuaria, los servicios de transporte, las excursiones, la gastronomía y otros establecimientos de la cadena de valor turística local.

Colaboración para el desarrollo turístico

Fernández atribuyó los avances del destino a la colaboración entre empresas turísticas, instituciones y autoridades, impulsada desde la creación de la AHRB.

"Detrás de ese atractivo hay trabajo colectivo. La Asociación Dominicana de Prensa Turística nació en el año 2000 porque los hoteles entendieron que, aun compitiendo entre sí, hay asuntos que solo se resuelven juntos: la sostenibilidad, la formación, la gestión de las playas, la promoción del destino", expresó Fernández.

Entre los resultados de esta colaboración figura la certificación Bandera Azul de playa Dominicus, obtenida en 2004 como la primera de América y mantenida desde entonces.

También destacó el impulso a la creación del Clúster Turístico La Romana-Bayahíbe (CTRB), cuya iniciativa comenzó en 2001 y que actualmente reúne a representantes de distintos segmentos de la actividad turística.

El presidente de la AHRB subrayó la importancia de mantener la colaboración con las autoridades y señaló que el papel de las organizaciones empresariales es facilitar la articulación y presentar propuestas, mientras que las decisiones de política pública corresponden a las instituciones competentes.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el encuentro de fin de año de la AHRB con Adompretur, celebrado en Terraza 19, con el apoyo de Filippo Chiaramida y Grupo Domis. La actividad reunió a representantes del sector turístico y periodistas especializados para abordar los avances y las perspectivas del destino La Romana.