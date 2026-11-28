Haydée Kuret de Rainieri durante la ceremonia del Galardón FEM 2026. ( CEDIDA A DL )

La Federación de Mujeres Empresarias Domínico-Internacional (FEM) otorgó su distinción empresarial a Haydée Kuret de Rainieri, en reconocimiento a su trayectoria y sus aportes al desarrollo empresarial y al posicionamiento del turismo dominicano.

El reconocimiento fue entregado durante la ceremonia del Galardón FEM 2026, en la que fueron distinguidas mujeres por sus contribuciones a la sociedad dominicana desde diferentes ámbitos.

Durante la actividad, la magistrada Miriam Germán Brito recibió el Gran Galardón FEM 2026, máximo reconocimiento de la ceremonia, mientras que Josefina Miniño fue distinguida con el premio "Legado Cultural", por su trayectoria y contribución a la cultura nacional.

La premiación se celebró el pasado 16 de noviembre en el Auditorio IPES, en Santo Domingo, bajo el lema "Mujeres Extraordinarias. Legado que Trasciende".

Otras galardonadas

Entre las mujeres reconocidas en las diferentes categorías figuran:

Lina García Blasco, en Liderazgo Empresarial.

Carmenchú Brusiloff, en Comunicación y Medios.

Cándida Mercedes Castillo Reyes (Doña Mechi), en Mujer Rural y Desarrollo Productivo.

Narcis Georgina Tejada Cuello, en Liderazgo Público e Institucional.

Katherine Motyka, en Impacto Social y Desarrollo Comunitario.

Chela Dioneiry Carpio Flobil, en Emprendimiento, Innovación y Transformación.

Patricia Portela Piña, en Educación y Desarrollo del Talento.

Raquel Quezada, como Dominicana Destacada en el Exterior.

Luz Divina Escoto Santana, como Socia FEM Destacada 2026.

La organización también reconoció por su compromiso institucional a tres integrantes de su directiva: Sonya Uribe, primera vicepresidenta, y las vocales Alexandra Tabar y Amarilys Castro.

La presidenta de la FEM, Rossy Escotto Minaya, destacó la importancia de reconocer a las mujeres que, mediante su trabajo y liderazgo, han contribuido a generar oportunidades para las nuevas generaciones.

Señaló que el galardón busca visibilizar el liderazgo femenino y el impacto de sus contribuciones en distintos sectores de la sociedad.

La ceremonia contó con la conducción de Jatnna Taveras y las presentaciones artísticas de José Antonio Rodríguez, Sabrina Estepan, IsaMeredith Escotto Bournigal y Diomary La Mala.

Al acto asistieron representantes del sector empresarial, autoridades, integrantes de la Federación y familiares de las homenajeadas.

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