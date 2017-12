Inversionistas Cap Cana solicitaron el permiso del Ministerio Medio Ambiente

SANTO DOMINGO. Ante la polémica que se ha desatado en la zona Este del país, por la construcción de torres turísticas de hasta 22 pisos, se ha confirmado que sólo los proyectos a levantarse en Cap Cana han solicitado los debidos permisos ambientales ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La información la ofreció ayer el ministro Francisco Domínguez Brito, quien precisó que dicha solicitud tiene varios meses y que actualmente está en el comité técnico para fines de revisión. El proyecto se levantaría a más de un kilómetro de la playa.

En cambio, dijo que en el caso de las obras a construirse en la zona de Macao hasta la fecha no han recibido ninguna solicitud. Sostuvo que el papel de ese Ministerio se limita a verificar que cada edificación no cause daño al medio ambiente.

“Existe un caso que hay una solicitud de hace mucho tiempo, y hay otro que es en Macao que no se ha recibido nada todavía, hay una posición de la Asociación de Hoteleros, pues ellos entienden que en materia de estrategia de desarrollo turístico es mejor edificios que no sobrepasen los que ellos llaman un árbol de coco”, apuntó.

Detalló que como el caso se trata de desarrollo estratégico, corresponderá al Ministerio de Turismo fijar los parámetros de construcción.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Joel Santos, recalcó ayer que están abiertos al diálogo. “Esperamos que en los primeros días de enero se den las conversaciones y se produzcan algunas reuniones”, apuntó.



Sobre las obras

En Cap Cana ya se autorizó la construcción de 17 torres, y el 19 de diciembre se otorgaron los incentivos fiscales, a través de la clasificación provisional de proyecto turístico que autoriza Confotur. De la totalidad de obras, 15 están registradas como empresas individuales, pero según los registros comerciales pertenecen a la misma compañía: Cap Cana S.A., igual que el proyecto Condos Playa Juanillo.

En lo que respecta a la zona de Macao, se han filtrado nombres de las empresas y los desarrollos que se habrían aprobado pero que oficialmente no se han anunciado.