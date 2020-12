$!Un servicio eléctrico confiable: el principal problema que debe atacar el Pacto

Sin embargo, los apagones, cuyo principal origen es la situación financiera de las EDE, no serían solucionados con la firma del acuerdo, a juicio de Rafael –Pepe- Abreu, representante del sector laboral ante el CES y participante de las discusiones sobre el pacto.

Gastos, tarifas y subsidio

“Es un tema de lograr que toda la población pague el servicio y para eso debe haber, no solo conciencia, sino una labor mucho más efectiva de quienes realizan la comercialización para que las instalaciones eléctricas sean eficientes y a un precio justo, de manera que sea asequible a los sectores más empobrecidos y que los que tengan capacidad de evadir el pago no puedan hacerlo”, explica.

Sin embargo, advierte que no pueden crearse falsas expectativas con el Pacto Eléctrico, precisando que el convenio no quiere decir que la gente va a sentir inmediatamente una baja en la tarifa eléctrica.

De igual forma, las EDE deberán eficientizar su nómina y los gastos corrientes que realizan. Al pasado septiembre esas empresas contaban con 8,621 empleados, que representaban un gasto de US$28 millones, una cifra que para el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, no debió superar los 5,000 trabajadores.

Legislaciones y reestructuración institucional

El sector eléctrico estatal cuenta con un ministerio, tres distribuidoras, la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), la Comisión Nacional de Energía (CNE), la CDEEE, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), la de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHid) y la Superintendencia de Electricidad (SIE).

Algunas de esas instituciones estarían destinadas a ser reestructuradas o sus funciones ser asumidas por el Ministerio de Energía, como la CDEEE, la UERS y la CNE, precisa el preacuerdo sobre el Pacto Eléctrico.

Pero hacer más pequeña la burocracia estatal en el sector eléctrico implicará la revisión del marco legislativo, especialmente de la Ley 125-01 General de Electricidad y sus modificaciones.

De igual forma, el borrador del pacto recomendaba que en lugar de un consejo de administración para cada una de las empresas distribuidoras de electricidad solo existiera uno, una medida que ya fue aplicada por el actual gobierno.

Rafael –Pepe- Abreu señala que la reducción de los consejos de las EDE fue uno de los temas donde no hubo consenso en las discusiones del pacto.

“El PRM (Partido Revolucionario Moderno, hoy gobernante) decía que no podía haber tres, sino uno unificado. Si lo miramos desde esa óptica, el PRM, que era de oposición y hoy es gobierno, ha ido resolviendo ese tema. Por tanto, ya no habría excusa para que el Pacto Eléctrico no concluyera firmándose rápidamente”, entiende.

Para este trabajo fueron consultados otros sectores que estuvieron integrados en las discusiones del acuerdo, pero no fue posible su respuesta.