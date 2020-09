Un venezolano en la ruta de los préstamos millonarios del ALBA

La millonaria inyección de dinero y la rápida declaratoria en bancarrota de la empresa de transporte aéreo no han supuesto todavía para el Ministerio Público de El Salvador datos suficientes para incluir el caso de VECA en la investigación que realiza a Albapes y a otras 23 empresas favorecidas con sus préstamos bajo la presunción de que formaron parte de una elaborada red de legitimación de capitales. De acuerdo con la Fiscalía, todas las compañías en conjunto realizaron transacciones por un aproximado de 3.243 millones de dólares, un monto que encendió las alarmas de las autoridades. Sobre la aerolínea, la única investigación abierta refiere a las deudas laborales de 150.000 dólares que todavía no ha honrado a extrabajadores, según confirmaron fuentes consultadas para el presente reportaje.

Merino fue sancionado en mayo de 2019 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que le atribuye haber desviado más de 400 millones de dólares a empresas off shore. Periodistas asentados en ese país han afirmado que las autoridades estadounidenses sospechan que entre Molina Castrillón y Merino existe una relación próxima y por ello le consideran persona de interés.

Chavismo INC. buscó a Merino para consultarle sobre los temas mencionados en el presente trabajo y se le envió un cuestionario a través del correo electrónico de su asistente personal. Sin embargo, al cierre de este reportaje no hubo respuesta alguna de su parte. Dirigentes de la organización fueron interrogados sobre las relaciones entre el partido, VECA, Albapes y el venezolano: no accedieron a brindar comentarios o dijeron que no lo conocían. A Molina Castrillón también se le buscó en la oficina que su empresa, Nakasawa Resources, tiene en El Salvador, pero nadie atendió el número telefónico provisto en su página web. También se le mandó un correo electrónico con un cuestionario de preguntas, pero al cierre de este reportaje aún no había dado respuesta a ellas.

El caso de Molina Castrillón y sus conexiones con VECA, Albapes, Pdvsa y Merino han sido documentados por Chavismo INC., investigación colaborativa realizada en alianza entre Transparencia Venezuela y la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS y la Alianza Rebelde Investiga. En el proyecto han participado periodistas de Venezuela, Estados Unidos, España, Nicaragua, República Dominicana, Bolivia, Argentina, Uruguay y El Salvador. El trabajo ha dejado como resultado una base de datos construida con la recopilación internacional de investigaciones judiciales, ejecutivas, parlamentarias y denuncias relacionadas con personas y entidades de interés que han tenido conexión con el manejo de fondos originados en Venezuela durante los últimos 20 años de gobiernos ligados al chavismo.

Un hombre de bajo perfil

La empresa de Molina Castrillón, Nakasawa Resources, está registrada en Panamá y tiene domicilio en la primera calle norte 94 de Bella Vista, en Ciudad de Panamá, desde el año 2001. Su rubro es el diseño, ingeniería, manufactura e instalación de equipos para la producción de petróleo, lo que le ha abierto las puertas en varios países que se dedican a esta labor.

Además de esa dirección tiene registrada en su página web otras cuatro oficinas alrededor del mundo, incluyendo una para Latinoamérica que funciona en la Torre Futura, un importante edificio de oficinas en una zona exclusiva de San Salvador, en El Salvador. También declara tener una oficina en Miami, Estados Unidos, para Norteamérica; otra en China, para Asia; y una en Omán, para el Medio Este.