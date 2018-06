“Una subida de las tasas de interés tendrá un impacto fuerte sobre las cuentas dominicanas”

Es cierto que está a tasa fija, pero uno puede ver cómo comenzar a aumentar los tipos ya está incrementando el pago de intereses de la deuda en el caso de la República Dominicana. Pero además, la recaudación tributaria es de alrededor de un 15 % del PIB. De este porcentaje pagamos 4 a 5 puntos en intereses, luego hay un 4 % que está dedicado a la educación, más un 1 % que es electricidad, y ya para todo lo demás —salarios, nuevas construcciones— queda 5 % del PIB. Esto hace muy restrictivo el sistema. Hay dos preguntas que asaltan cuando uno lo ve desde afuera: estos números son sin considerar el pago de principal de deuda, o sea esto es suponiendo que a esa deuda se le va a hacer un roll over al infinito porque si llega a haber un pago de principal... y esto supone que no debe haber ningún shock, de ningún tipo. Cada incremento de un punto en los tipos de interés internacionales es un 0.5 % del PIB de más pago (por deuda), y esto es estar en una situación muy, pero muy apretada en términos de tener flexibilidad con respecto al futuro. Si uno ve, la política monetaria es estable, la fiscal es el signo de interrogación, pero el problema es el pago de estos tipos de interés. La otra pregunta es: ¿por qué en un mundo en que hemos tenido tasas de interés cero tenemos este diferencial de tasas domésticas e internacionales? Puede ser que haya un riesgo-país muy grande, y la pregunta es ¿por qué ocurre? República Dominicana está en el tercio superior en materia de manejo de política macroeconómica, y está en el grupo menos favorable en materia de regulación, de competitividad, respeto a los derechos de propiedad, y esto puede ser un problema que explique ese diferencial.

Sí. El coste fijo al que me está enfrentando el país me come todas las utilidades, y entonces este tipo de operaciones regulares no se hacen. Hasta ahora, debido a la liquidez internacional, la gente estaba dispuesta a hacer este salto de inversión y luego salir, pero ahora con el incremento de los tipos de interés en Estados Unidos hay que preguntarse si la gente va a seguir dispuesta a hacer esto. Ya no estamos hablando de la deuda. Esta es una cuestión que debería preocupar para arreglar estos problemas.

—Todo indica que la Fed subirá los tipos de interés ¿cuál será el impacto para República Dominicana?

Como estamos con esta camisa de fuerza, que no tenemos flexibilidad fiscal, esto tendrá un impacto fuerte sobre las cuentas del Gobierno y sobre toda la economía. Las condiciones internacionales aún son beneficiosas para hacer el ajuste fiscal. Tenemos días soleados, pero tenemos un techo con graves problemas. Este es el momento de subir a arreglar el techo.