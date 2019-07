“Uno de los retos de familias empresarias es la velocidad para adaptarse”

En una entrevista con Diario Libre recordó que en República Dominicana, como en el resto de América Latina, hay una cultura cerrada a la competencia, pero explicó que en estos tiempos la competencia a veces ni siquiera está en el país, y esto hace que las empresas no tengan la capacidad de detectarla.

En general, el experto señala que el reto de la tecnología, si bien es determinante en muchos casos, no es el único que enfrentan las familias empresarias. También está la capacidad de adaptarse a los nuevos órdenes económicos. “En ese orden de ideas, creo que esos retos no han cambiado y hoy en día no hablamos de la adaptabilidad, sino de la velocidad con que manejo esa adaptabilidad”, dijo.

Y los retos de costumbre: preparar a las próximas generaciones para encargarse de la compañía, adecuar los modelos de negocios a los nuevos tiempos y el manejo financiero. “El mejor modelo es cuando la familia es la más profesional. Profesionalizar la empresa no significa traer a un profesional externo, sino que los miembros de la empresa actúen de manera muy profesional”, dijo.

Enfatizó la importancia del relevo generacional de la empresa familiar y la necesidad de educar a esa siguiente generación en el manejo. Serebrenik dijo que la forma de hacer la sucesión debe ajustarse a la realidad de cada familia, pues no hay una fórmula única.

“No importa si son ‘millennials’, ‘centennials’. Lo que sí vemos es que la mayoría de las familias no tiene claro ese concepto de un proceso de enamoramiento de la siguiente generación no solo con la empresa, sino con el legado familiar”, expresó.