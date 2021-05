Urbanizadoras castran la tierra fértil de Moca, denuncian productores en el Día del Agricultor

‘’Si seguimos de esa manera, no habrá producción, lo digo con el dolor de mi alma. Los congresistas tienen que ponerse en eso para parar de una vez y por todas que se siga perdiendo la tierra negra de Moca y de nuestro municipio vecino’’, advirtió.

“Lloramos lágrimas de sangre los productores cuando vemos día tras día que la tierra fértil, negra, de nuestro municipio Moca, de la provincia Espaillat y el país, la estamos revistiendo de cemento y asfalto. ¡Basta ya de aprobaciones alegres que se hacen en algunos ayuntamientos! y me duele porque soy un municipalista”, dijo el productor agropecuario, al hacer referencia a 12 proyectos habitacionales que, en sesión ordinaria el Concejo de Regidores del municipio Moca aprobó, lo cual fue entendido como un ‘’palo asechao’’ que amenaza la capacidad productiva de la ‘’tierra de la yuca’’.

“Que yo me haya abstenido de votar, no significa que todas esas construcciones sean negativas, porque debemos respaldar el crecimiento de nuestro municipio, pero no así; esto jamás se había visto”, dijo, al conversar con Diario Libre, la representante de los ciudadanos de Moca ante el Concejo Edilicio.

Félix sostiene que hace tiempo las autoridades de Moca fueron advertidas de que deben proteger el suelo que garantiza la siembra, por lo que la aprobación de estas construcciones dista poco de lo que debió ser respuesta a tales advertencias. Construir ‘’y tanto’’ debe hacerse sobre la base de una ley, considera Félix.

Durante la citada sesión ordinaria, los regidores Janler Enmanuel Pérez Murray (PLD), Miguel Ángel Zapata López (PLD), Pedro José García (FP), Guillermo Francisco Ferreiras (PLD), Luis Manuel Díaz Perdomo (PLD), Daisy Victoria Hilario (PLD), Billy José Almánzar Rodríguez (PLD), Francis Acosta María (PRM), Ramón Serafín Arroyo (PRM), Leocadio Antonio García Medina (PRM), Inocencia Ramona Santos (PRM) Julián Sabas Rodríguez (PRM), levantaron su mano en votos favorables para las construcciones.