$!Valoran decisión descentralizar importaciones de productos agropecuarios

El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) valora como positiva la decisión del presidente Luis Abinader de haber instruido al Ministro de Agricultura, Limber Cruz López, para descentralizar las importaciones de los productos del agro en momento que se puedan presentar escasez de rubros de alto consumo nacional.

Antonio Cruz Rojas, presidente de Conacerd, dijo que la descentralización de las importaciones genera un efecto dominó en la economía dominicana, debido a las diferentes variables que intervienes en favor de la población dominicana, como son: a) neutraliza el Decreto 569-12, que transfiere los productos de la rectificación técnica a la Bolsa Agro empresarial, b) no le pone valor agregado a los productos a importar, en favor de los consumidores, c) los Importadores no tienen que pagar por pujas de los productos porque no hay subastas, participan libremente de la autorización de los permiso en el Ministerio de Agricultura.

Valoró, además, como algo impactante de la descentralización de las importaciones, por parte del Ministerio de Agricultura es que se le ha dado participación al comercio organizado tradicional y a nuevas federaciones de comerciantes, sin importar el color o tendencias, lo que ha traído consigo una gran reactivación económica en esas organizaciones nuevas y tradicionales, las cuales sufrieron un gran colapso económico en sus estructuras organizativas, fruto de la centralización de las importaciones en subastas.

El dirigente empresarial exhorta al ministro de Agricultura que valore los resultados y mida los efectos que esto ha producido en las bajas de los productos de consumo, para que juntos planifiquemos, una estrategia de distribución de los rubros agrícolas, en una alianza entre los productores y la cadena de distribución nacional que son los colmados, los minimarkes, los supermercados, los almacenes y las surtidoras, entre otros.

“Exhortamos al ministro de Agricultura que juntos retomemos las raíces de guiarnos por las recomendaciones del Departamento de planificación agrícola, planificar con tiempo la producción, el consumo per capita y el déficit de producción nacional, para que se hagan las planificaciones, por la cantidad del déficit y sin perjuicios de los productores, lo que podrá generar equilibrio en los precios, junto a la planificación entre los productores y los distribuidores que son los colmados y otros, además de la alianza con el comercio organizado”, expresó Antonio Cruz Rojas.