$!Vehículos eléctricos, oportunidad económica y amigable al Medio Ambiente

Los amantes de los vehículos tienen otra opción en la República Dominicana. Ya en las calles del país circulan más de 300 carros eléctricos que ofrecen múltiples ventajas, según Charles Sánchez, presidente de la empresa Zero Emisión RD y de la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana (Asomoedo).

“Son múltiples ventajas utilizar este tipo de transporte: en la parte económica tenemos un ahorro de cerca de un 85% versus vehículos de combustión. Si tu gastas RD$10,000 en tu vehículo a gasolina, gasoil o a gas, si cambias a vehículo eléctrico solo gastarías RD$1,500 en electricidad”, expresó.

Explicó que uno de los beneficios de un vehículo eléctrico es que no requiere el mantenimiento que uno de combustión porque no usa aceites, lubricantes y no se tiene que estar cada 5,000 kilómetros dando mantenimiento. Agrega que a los tres o cuatro años hay que hacerle una revisión de la banda de los frenos, la rotación de las ruedas y los líquidos del frenado.

Dice tener tres años impulsando la movilidad eléctrica en el país, pero que a partir del 2018 fue que hubo un gran despliegue en el mercado dominicano. “Entre el 2018 y el 2019 han entrado al país unas 90 unidades, pero en total ya hay en el país 300 vehículos eléctricos”.