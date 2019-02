$!Vendedores de celulares pegan el grito por medida de Aduanas

El sector formal de las importaciones de celulares en la República Dominicana se queja de la medida administrativa suspendida por la Dirección General de Aduanas (DGA) sobre las importaciones de celulares, revelando que si antes se les era difícil competir con los que traen teléfonos móviles y no declaran el valor real, ahora se tornará imposible.

En un recorrido por Diario Libre, algunos representantes de casas comerciales de celulares no quisieron ofrecer informaciones sobre el tema, pero otros aseguran que la medida de suspender el 3 % de gravamen y llevarlo a un 20 % impactará al sector formal porque dejará de ser competitivo.

“Antes era difícil competir, ahora es imposible porque tú no puedes competir con una persona que no está declarando. Nosotros somos transparentes tanto en la importación como en las ventas, entonces, esas personas que traen celulares por la izquierda y los que no declaran los valores reales, a nosotros se nos hace difícil competir”, dijo a Diario Libre Issa Gadala, propietario de la empresa “Alta Señal”. Advierte que hasta que no se controle la importación informal o la declaración incorrecta las empresas que están haciendo las cosas correctas “se nos va a caer el negocio”.

La DGA indicó que los dispositivos están pagando un arancel efectivo de 3% en base a las disposiciones administrativas provisionales tomadas en el 2005, adaptadas en esa fecha por la situación socioeconómica que vivía el país, pero que asegura han sido superadas.