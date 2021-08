Viceministra de Turismo: “El plan de regeneración de playas no se podía aplicar como estaba”

La viceministra de Turismo, Jacqueline Mora, informó que el plan de regeneración de playas, un proyecto que arrastra varios años de retraso, arrancará en 2022, una vez que culminen los análisis técnicos y se repita la licitación. “El plan de regeneración de playas es tan importante que no se podía aplicar como estaba planteado”, dijo la funcionaria.

Relató que el proyecto original —realizado durante la administración de Danilo Medina— se hizo de forma apresurada y no tomó en cuenta la solución del problema a largo plazo.

“Lo que pasó es que para gran parte de las playas el levantamiento que se hizo —y, por lo tanto, la licitacion— no tuvo una visión de largo plazo y todos los multilaterales dijeron que no podían dar el financiamiento sobre algo que no iba a funcionar”, indicó la viceministra de Turismo.

La nueva licitación se anunciará esta semana, según informó Mora. Agregó que la empresa que ganó la licitación anterior no tuvo problemas para ceder y permitir que se repitiera el proceso licitatorio porque entendieron que la licitación estaba sujeta a que se consiguera el financiamiento.

El proyecto que ahora maneja el Gobierno dominicano involucra la regeneración de 16 playas y el Banco Interamericano de Desa- rrollo está a cargo del nuevo levantamiento y en el plan completo participan los ministerios de Turismo, de Medio Ambiente y el sector multilateral, que otorgó un financiamiento técnico no reembolsable para avanzar en el proceso de levantamiento de las playas.

“El BID está haciendo el levantamiento sistemático de las primeras cinco o seis playas y ya se contempla que en 2022 se va a comenzar con las primeras playas y el primer desembolso. Ese tema de regeneración de playas es a 10 años”, manifestó la viceministra de Turismo.