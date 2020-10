Video | Ministro de Economía confirma 254 ONG fueron excluidas del Presupuesto 2021

El ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, confirmó este jueves que 254 organizaciones no gubernamentales (ONG) fueron excluidas del Presupuesto del 2021, porque no cumplieron con los requisitos establecidos por la ley, aunque no precisó cuáles fueron las inobservancia.

Ceara Hatton compareció este jueves ante la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que tiene a bien estudiar el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2021. Ahí el funcionario manifestó su interés de buscar un bajadero a la situación.

El ministro invitó a las instituciones sin fines de lucro que lo consideren, pasar por esa dependencia estatal para aclarar cualquier dificultad.

En tanto, el diputado José (Bértico) Santana, presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, hizo hincapié en la necesidad de mejorar el gasto en medio de la pandemia.